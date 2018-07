Komfortní klimatizované vagony z Rakouska. České dráhy rozšiřují vozový park.

České dráhy rozšíří park osobních vozů pro dálkové vlaky nákupem vagonů od rakouských železnic ÖBB. Komfortní klimatizované vozy posílí kapacitu mezistátních i vnitrostátních vlaků.

„Využili jsme další příležitost k rozšíření našeho parku o komfortní rychlíkové vozy typu UIC-Z, které naši rakouští kolegové prodávali. Jedná se sice o starší vagony, ovšem s moderní konstrukcí vybavené klimatizací, oddíly se šesti místy k sezení a schopné provozu rychlostí až 200 kilometrů za hodinu,“ uvedl k nákupu v Rakousku Miroslav Kupec, člen představenstva Českých drah odpovědný za techniku, servis a majetek.

České dráhy nasadí většinu vozů do provozu co nejdříve, po provedení příslušných kontrol a revizí. Menší část z nich pak projde před nasazením do provozu rozsáhlejší opravou.

„Vozy druhé třídy řady Bmz budou nasazeny na vnitrostátní a mezistátní linky Českých drah. Cestujícím nabízejí klimatizované interiéry, oddíly se šesti místy k sezení s posuvnými polohovatelnými sedačkami a elektrické zásuvky 230 voltů pro napájení elektroniky,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Mgr. Petr Šťáhlavský.

České dráhy zaplatí za 41 osobních vozů 13,7 milionu eur, v přepočtu zhruba 350 milionů korun.

Národní dopravce v současnosti disponuje téměř devíti sty osobních vozů pro rychlost nad 160 kilometrů v hodině a padesáti lokomotivami určenými pro takto vysoké rychlosti.