V posledních letech během topné sezony, trvající od října do března, pokaždé kvůli špatně udržovaným komínům vzplane zhruba devět stovek požárů. V té loňské jich podle hasičů bylo přesně 950.

„Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Nicole Studená.

Dalšími příčinami jsou nevhodné konstrukce komínů, trámy, jež v nich bývají zazděné, anebo špatné spáry. Požáry kvůli komínům tak za sezonu způsobily přímé škody v hodnotě 28,4 milionu korun. „Při těchto požárech naštěstí nedošlo k usmrcení osob, přesto se 14 osob zranilo,“ konstatovala Studená.

Na poslední chvíli

Kominíci mají nyní napilno. „Lidé je teď skutečně potřebují, protože mnozí prohlídku odkládali. Díky tomu je počet kontrol, které teď musejí udělat, v současné době hodně nakumulovaný,“ řekl Deníku ředitel Komínové asociace Walter Sodomka ml. Nahrazují podle něj dočasný výpadek způsobený nouzovým stavem na jaře kvůli koronaviru.

„Tehdy často neměli zájem o to, aby k nim chodili kominíci, protože měli strach z přenosu nákazy,“ vysvětlil.

S omezením možnosti vstupovat do domácností počítají kominíci také nyní, i když jejich oboru se nová vládou vyhlášená opatření bezprostředně nedotýkají. „Na jaře, když bylo celkové utlumení ekonomiky, jsme na chvilku také přestali dělat,“ řekl Deníku prezident Společenstva kominíků Jaroslav Schön.

Kominíci na čas odložili návštěvy zdravotnických zařízení a domovů důchodců. „Tam se to určitě nebude dělat ani teď, ale kotelny jsou většinou mimo obytné prostory, takže my stejně do bytů jako takových většinou nechodíme,“ uvedl.

A jak lze vznícení komína zabránit? Kominíci doporučují, aby si lidé hlídali zdroj vytápění i komín. Neměli by ani topit jiným palivem, než pro jaké je výrobce zkon- struoval. „Dnes je velký problém v tom, že se v kotlích na hnědé uhlí topí dřevem nebo se tam dávají dřevěné brikety. Kotel si s tím mnohdy neumí poradit,“ dodal Schön.

Staré nevyhovující kotle by přitom měly nejpozději do dvou let z domácností zmizet. Tomu, kdo by od září 2022 ještě topil v neekologickém kotli první a druhé emisní třídy, bude hrozit pokuta až 50 tisíc korun, a to opakovaně.