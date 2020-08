Pracovníci na dohodu mohou žádat o 350 korun na den za období od 12. března do 8. června, pokud poslední půlrok před začátkem koronavirové epidemie pracovali aspoň čtyři měsíce a odváděli nemocenské pojištění. Žádost je možné podat na finanční úřad e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně.

Správa zároveň upozornila, že vyřizování žádostí nebude tak rychlé, jako tomu bylo v případě osob samostatně výdělečně činných a společníků malých s. r. o. "Důvodem je skutečnost, že zákon stanovuje řadu podmínek pro splnění nároku na výplatu bonusu, které musí pracovníci finančních úřadů důkladně prověřit," uvedla správa.

Kromě obecných náležitostí musí žádost obsahovat čestné prohlášení, účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, vlastnoruční podpis v případě podání učiněného v listinné podobě či prostřednictvím e-mailu, identifikaci zaměstnavatele, kopii dohody o práci konané mimo pracovní poměr, kopii mzdového listu zahrnujícího kalendářní měsíce, kdy byl subjekt kompenzačního bonusu účasten nemocenského pojištění na základě dohod o práci.

Širší okruh žadatelů

Novelou zákona se také rozšířil okruh možných žadatelů na případy čerpání kompenzačního bonusu pro společníky malých s. r. o. a OSVČ, kde přibyla možnost souběhu jejich činnosti se zaměstnáním z titulu dohody o práci konané mimo pracovní poměr, na jejímž základě vzniká účast na nemocenském pojištění.

V případě OSVČ a společníků malých firem finanční správa do pondělí přijala 917 234 žádostí o vyplacení příspěvku OSVČ a 79 407 žádostí o vyplacení příspěvku společníkům malých firem. Valnou většinu žádostí finanční správa vyřídila a vyplatila zhruba 21,8 miliardy korun.

OSVČ i společníci malých firem mohou žádat o příspěvek už jen za druhé období po 30. dubnu do 8. června. Žádosti v prvním období od 12. března do 30. dubna finanční správa přijímala do 29. června. Příspěvek v prvním i druhém období činí 500 korun denně. V případě druhého období je termín pro podání žádostí do 7. srpna. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.