Je nutné lidem navýšit poplatky za svoz komunálního odpadu. Někde výrazně. Tak rozhodli představitelé radnic v Uherském Hradišti, Otrokovicích či Vsetíně, Mělníku a Neratovicích ve Středočeském kraji. A další vlna zdražování se žene Českem. I další města a obce zvažují, zda zvýšené náklady za odpad příští rok přenesou na své obyvatele.

Součástí úsporného balíčku vlády, který tento týden posvětili i senátoři, je také přeřazení svozu komunálního odpadu od nového roku do základní sazby daně z přidané hodnoty, tedy její zvednutí ze současných patnácti procent na jednadvacet.

„DPH ve vyšší sazbě je dalším zvýšeným nákladem pro rozpočty obcí. Část z nich určitě zváží promítnout to do výpočtu poplatku za odpad pro obyvatele,“ komentoval místopředseda Svazu měst a obcí České republiky a starosta středočeského Velkého Oseku Pavel Drahovzal.

Zásadní podle něj nicméně bude to, do jaké míry obecně narostou ceny služeb za sběr a zpracování odpadů. „Obecně se mohou poplatky lidem zdražit kolem dvaceti procent,“ odhadl Drahovzal. Dodal, že někde to může být i více.

Poslankyně za vládní STAN Eva Krutáková se zkušenostmi z odpadového hospodářství bere zvýšení DPH jako zjednodušení. „Je otázka, zda sazba neměla být snížená, stejně jako u vodného a stočného. Každopádně svozové firmy měly s dosavadními dvěma sazbami často komplikace – řešily zda se na danou službu vztahuje nižší, nebo vyšší daň. Teď se sjednotila,“ konstatovala.

Obcím se nakládání s odpady v posledních letech prodražuje i kvůli jiným legislativním zásahům. Upozornil na to výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka. Ze zákona se třeba postupně navyšuje poplatek za ukládání na skládku. V roce 2021 se za tunu platilo 800 korun, letos tisíc korun a příští rok 1 250 korun.

Vysychají zdroje

Obce lidem zdražují poplatky většinou tam, kde již nejsou ochotní dotovat svoz odpadu stále víc z rozpočtu nebo kde drželi stávající výši poplatku dlouhá léta.

Například valašský Vsetín nedávno schválil novou vyhlášku, jíž od nového roku navýšil poplatek za svoz a nakládání s odpady o 120 korun, člověk tak nově zaplatí 720 korun ročně. Podle starosty Jiřího Čunka právě kvůli vyššímu DPH a nákladům na zpracování odpadu. „I přesto však město nadále plní slib, že bude hradit obyvatelům ze svého rozpočtu padesát procent celkových nákladů za zpracování odpadu,“ zdůraznil.

V Uherském Hradišti lidé zaplatí oproti letošku dvojnásobek. Poplatek pět set korun tam platil třináct let. Jak už regionální Deník informoval, nově se zvedne na tisíc korun.

Představitele obcí na Břeclavsku už o zdražení informovala i svozová firma Hantály. „Dohromady budou náklady pro obec či malé město vyšší řádově o desetitisíce korun ročně, což není závratné. Ceny za služby jsme upravovali už loni kvůli drahým pohonným hmotám, poté ještě s ohledem na inflaci,“ konstatoval ředitel společnosti Jiří Šlancar.

Individuální poplatky

V souvislosti s rostoucími poplatky za odpad se objevují hlasy volající po nahrazení paušálu novým konceptem. Méně by v něm platili lidé, kteří poctivě třídí odpady. „Většina svozových firem už je dnes vybavena sofistikovaným systémem, díky němuž jsou schopny přesně určit kolik, popelnic nebo kilogramů odpadu od jednotlivých domácností odvezly," poznamenala poslankyně Krutáková. Některé takové projekty již v Česku fungují, další se připravují.