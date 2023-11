„Nevíme, co bude za rok, za deset let. Teď si představte, že koňakový mistr vytváří alkohol, který se bude otevírat a konzumovat až za sto let. Říká se, že koňakoví mistři musejí myslet na sto let dopředu. Dokážete si to představit?“ přemítá Artem Šaknazarov a v ruce drží karafu necelého litru koňaku, jejíž cena je asi sto tisíc korun.

Právě Šaknazarov má na starosti privátní klientelu ve společnosti Rémy Martin, která značku Louis XIII. vlastní. Tradice je u této firmy přímo hmatatelná. Je jednou z nejstarších společností vyrábějící koňak na světě. Navíc je po tři sta let stále v rukou jedné a té samé rodiny.

„Lidský nos je schopný rozpoznat asi padesát vůní a aromat. V tomto koňaku jich je přes dvě stě, takže každý v něm ucítí něco jiného. Jak je to možné? To nikdo neví. Je to zázrak, je to příroda a proces výroby. Určitě je to dáno časem, který koňak stráví v dřevěném sudu,“ říká Šaknazarov nad křišťálovou karafou koňaku Louis XIII., která má stále stejný tvar jako při vzniku značky v roce 1874. Později přešla pod firmu Rémy Martin.

Kupce si vybírají

Prodej tohoto nápoje má svá pravidla. Šestilitrových karaf z edice La Mathusalem bylo dáno do prodeje jen třináct, přičemž v České republice a na Slovensku byla k mání jediná. Koupit si ji nemůže každý, i kdyby měl po kapsách miliony. Firma si totiž kupce pečlivě vybírá.

„Ten člověk prochází pečlivým výběrem. Není to tak, že přijdete z ulice a řeknete, prodejte mi lahev za čtyři miliony. Musí tam být historie. Ten člověk musí být se značkou spjatý, nesmíme mít podezření, že jde třeba o spekulanta, který chce lahev během chvilky prodat a vydělat na tom peníze. Je to vyloženě produkt pro sběratele a fanouška značky,“ vysvětluje majitel společnosti Prestige Portfolio Robert Vaněček, který měl prodej lahve na starosti.

Nutno podotknout, že kupec, který zaplatil tak vysokou částku, lahev doma ještě nemá. Karafa se totiž stále vyrábí a její výroba trvá půl roku. Majitel se pak bude moci pochlubit tím, že na ní bude mít svoje iniciály. O koho se jedná, se asi nikdy nedozvíme. Kupec si přál zůstat v anonymitě.