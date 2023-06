Česká televize (ČT) i Český rozhlas (ČRo) navrhují zvýšení koncesionářského poplatku shodně o 15 korun. Televizní poplatek by se zvýšil na 150 Kč a rozhlasový na 60 Kč. Zároveň by oba veřejnoprávní vysílatelé chtěli změnit definici toho, kdo má být plátcem poplatku. Při pondělní diskusi, kulatém stole o financování médií veřejné služby to v Senátu řekl generální ředitel ČT Petr Dvořák. Výši poplatku stanoví zákon, o jeho změně tedy rozhoduje Parlament.

Generální ředitel České televize Petr Dvořák | Foto: Deník/Martin Divíšek

Aktuální informace o přípravě nového modelu financování České televize a Českého rozhlasu v chystané novelizaci zákona o televizních a rozhlasových poplatcích měl v pondělí přednést zástupce ministerstva kultury, který se ale z jednání omluvil.

Poplatek by se podle Dvořáka už neměl platit za televizní nebo rozhlasový přijímač, ale plátcem by měl být ten, kdo veřejnou službu využívá, tedy i uživatelé různých internetových platforem. Zároveň by měl být zachován princip platby za domácnost. Zatímco na těchto bodech se ČT a ČRo shodnou, liší se v pohledu na určení poplatku u právnických osob.

ČT navrhuje platit podle počtu zaměstnanců, rozhlas chce zachovat nynější model odvíjející se podle počtu přijímačů.

Zvýšení počtu platících subjektů

Nová definice poplatníka by podle Dvořáka znamenala zvýšení počtu platících subjektů o 300 až 350 tisíc. Spolu se zvýšením poplatku a novým způsobem výpočtu platby u firem by to znamenalo pro ČT téměř dvě miliardy Kč ročně, v případě zvýšení poplatku o 45 korun by byl roční přínos 3,5 miliardy Kč.

Vedení ČRo podle ředitele komunikace veřejnoprávního rozhlasu Jiřího Hošny doufá, že poplatek se zvýší nejpozději od ledna příštího roku, aby bylo zajištěno financování těchto veřejnoprávních médií. Podle člena Rady ČT Vlastimila Ježka to ale vypadá na spíše pozdější dobu.