Ministerstvo životního prostředí chystá nové odpadové zákony. Přijmout se kvůli návaznosti na evropskou legislativu musí do příštího léta.

Roztřídit co nejvíc odpadu do barevných kontejnerů, k nimž to lidé budou mít co nejblíž. Ten zbylý využít k výrobě tepla a energie a jen minimum odložit na skládku. To je cíl nové odpadové legislativy, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí a předkládá ji do meziresortního připomínkového řízení.