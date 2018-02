Konec dieselů? Přepracovaná fabia nabízí jen benzin

První generace fabie byla představena na frankfurtském autosalonu v roce 1999. Od té doby se po světě prodalo přes čtyři miliony těchto vozů.

Přepracovaná neznamená nová. I když. Přesněji jde o modernizaci již třetí generace Škody Fabia. Ta se může chlubit novou přídí a novou zádí, LED předními světlomety i zadními skupinovými svítilnami a také vylepšeným interiérem. Srdce vozu je motor a ten bude ve fabii bít v rytmu tříválcového benzínového litru. Dieselové motory pod kapotou této varianty úspěšného vozu už nenajdeme.

Modernizovaná Škoda Fabia, plná nových asistenčních systémů, se představí v březnu na Mezinárodním autosalonu v Ženevě. Zákazníci si ji budou moci koupit ve druhé polovině roku letošního roku.

Spíše než na zásadní změny designu, se modernizovaná fabia zaměřuje na techniku. Přední světlomety nově využijí diodový zdroj, jsou výrazně užší a jejich spodní linie stoupá k ostřeji tvarované masce chladiče. Diody se premiérově objeví i vzadu. Zákazníci si budou moci nově objednat i osmnáctipalcová kola, ovšem pouze pro variantu hatchback. V kokpitu se nachází nový přístrojový štít, dekorační prvky nebo nové potahové látky. Nový, respektive větší infotainment, Swing má 6,5palcový displej. Navigační systém by podle výrobce měl umět informovat o dopravní situaci v reálném čase.

Paleta motorů zahrnuje čtyři benzinové tříválcové jednotky o objemu 1,0 litru. Ta, s označením MPI (s nepřímým vstřikováním paliva), dá svému majiteli výkon 44 kilowatt - 60 koní, respektive 55 kilowatt - 75 koní. Výkonnější motory TSI jsou přeplňované a s přímým vstřikem benzinu do válců a mají výkon 70 kilowatt – 95 koní a 81 kilowatt – 110 koní. Nejvýkonnější ze čtveřice motorů je v nabídce také se sedmistupňovou převodovkou DSG.

Přepracovaná fabia bude nabízet také větší míru bezpečí, a to díky asistenčním systémům, které převzala od svých sourozenců z vyšších tříd. Jedná se například o funkci Blind Spot Detection, která upozorňuje řidiče na přítomnost vozidel v mrtvém úhlu nebo na zezadu rychle se přibližující vozidlo při jízdě po víceproudých dálnicích, nebo o Systém Rear Traffic Alert, který monitoruje to, co se děje za vozidlem a varuje před kolizí při couvání.

Škoda Fabia je v současnosti třetím nejprodávanějším modelem značky. Hlavními trhy pro model Škoda Fabia s karoserií hatchback jsou Německo, Velká Británie a Polsko, pro model Škoda Fabia Combi jsou cílovými zeměmi především Německo, Česká republika a Polsko.