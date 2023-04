Banka Hello Bank! oznámila odchod z České republiky, a proto přestává svým klientům nabízet veškeré nové produkty. Pro stávající klienty se zatím nic nemění, banka ale plánuje postupně skončit s poskytováním služeb i pro ně. Mluví se proto o tom, že by klienty převzala jiná banka, spekuluje se o České spořitelně.

Centrála banky Hello Bank! na pražském Smíchově | Foto: Profimedia

1. Co znamená odchod banky, zkrachovala?

Hello Bank! nezkrachovala ani jí nebyla odebrána licence ze strany České národní banky, jako tomu bylo loni v případě banky Sberbank. Jedná se o řízený postup, který lze chápat jako byznysové rozhodnutí. Zjednodušeně, banka na českém trhu nevydělávala, kolik by si přála. „Mateřská BNP Paribas nejspíš dospěla k závěru, že se jedná na českém trhu o málo výdělečná aktiva a rozhodla se jich zbavit,“ vysvětluje analytik brokerské společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Český trh není jediný, kde pobočka největší francouzské banky končí, v rámci Evropy ohlásila odchod i z Rumunska nebo Bulharska. „Aktivity tlumí i na dalších nejádrových trzích, například ve Spojených státech,“ doplňuje Pfeiler.

2. Co bude s klienty?

Stávající klienti se zatím nemusí nijak strachovat, nic se pro ně nemění. „Prioritou pro nás zůstává kontinuita bankovních služeb a obchodu pro naše klienty a partnery. Zejména úvěrové produkty a kreditní karty je možné bez obav využívat dále. Vklady klientů na běžných a spořicích účtech budou i nadále úročeny dle platných podmínek a klienti je mohou využívat bez omezení do doby, kdy od nás obdrží výpověď smlouvy,“ poznamenává mluvčí Hello Bank! Gabriela Pithartová.

Klienti ale mají obecně možnost své platební účty v jakékoli bance zrušit, a to bez udání důvodu. Banky jsou povinné dodržovat tzv. Kodex mobility klientů, který má oporu v zákoně o platebním styku. Změna banky ale nese pro klienta některé povinnosti, například nutnost vyrovnat vůči bance veškeré pohledávky. https://cbaonline.cz/zmena-banky-raz-dva. V případě Hello Bank! se jedná o banku specializovanou na spotřebitelské úvěry a zápůjčky.

3. Přijdou lidé o peníze, budou muset splatit své pohledávky dřív?

Hello Bank! se specializovala na spotřebitelské úvěry a zápůjčky. Ani v tomto případě ohlášený odchod pro klienty neznamená důvod k obavám. Nemusejí se například bát, že by banka nutila klienty splatit pohledávky dřív.

Banky, které odcházejí z trhů, obvykle prodávají svá aktiva jiným bankám. „Pro samotné klienty se tím v praxi v podstatě nic nemění, pouze se změní jejich banka. Nemusí se bát, že by přicházeli o peníze,“ ubezpečuje Pfeiler.

4. Kdo klienty převezme?

Magazín E15 přinesl informaci, že Hello Bank! jedná o převzetí aktiv a klientů s Českou spořitelnou. Ani jedna banka se ale k dotazům Deníku na toto téma vyjádřit nechtěla. „Obecně akviziční politiku a strategii nekomentujeme,“ odpověděl stručně mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

5. Kdo bude další?

Odchod Hello Bank! nesouvisí s otřesy bankovního sektoru v posledních týdnech, kdy postupně zkrachovaly americké banky Silicon Valley Bank, Silvergate Bank a Signature Bank a v problémech se ocitla také švýcarská Credit Suisse. Podle odborníků na ekonomiku mohou stejný krok, jako udělala BNP Paribas v případě Česka a Hello Bank!, učinit i jiné banky, pokud se rozhodnou najít lepší kapitálovou strategii a zbavit se málo výdělečných podniků.

Tomáš Pfeiler ale vylučuje, že by něco takového mohly připravovat ty největší mateřské společnosti, jejichž pobočky v Česku působí. „V Česku mají důležitá aktiva, někdy dokonce ta nejvýznamnější z trhů vůbec, takže v tomto ohledu nic takového nečekáme,“ dodává analytik.