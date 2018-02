Náměstí v Hlučíně zůstane prázdné, oblíbené trhy pohřbilo EET

Oblíbené farmářské trhy se v Hlučíně na Opavsku minimálně letos na jaře kvůli elektronické evidenci tržeb (EET) neuskuteční. Prodejci čekají na změnu zákona.

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) stále vzbuzuje emoce na všech frontách. A to i přesto, že od oficiálního spuštění první vlny uběhl více než rok.

Postupně začali elektronické účtenky vydávat další a další a v letošním roce mělo být dílo dokonáno. Poslední subjekty se měly do systému připojit 1. března (3. fáze) a 1. června (4. fáze). Ve třetí fázi se mělo mimo jiné jednat také o prvovýrobce, mezi kterými je i řada trhovců.

Hladký průběh však byl zastaven, zákon o EET narazil u Ústavního soudu. Skupina politiků usilovala o celkový zánik zákona, soud však nakonec v prosinci loňského roku zrušil jen náběh třetí a čtvrté fáze s tím, že jej vláda musí znovu projednat a upravit jeho znění.

Ačkoli tedy minimálně v letošním roce by ještě mohli i stánkaři, pro které by jinak bylo EET v původním znění definitivní tečkou, ve své činnosti pokračovat, v Hlučíně se tak neděje.

Jarní farmářské trhy, které mají ve městě několikaletou tradici, se letos neuskuteční. Důvod? Prodejci nemají kvůli EET zájem.

„Povinné pokladny napojené na EET jsou pro ně zátěží a natolik svazující, že raději svou účast odřekli. Oslovili jsme přibližně osmdesát prodejců, a i přesto, že EET ještě teď mít kvůli odkladu nemusí, trhů se účastnit prostě nechtějí, čekají, až jak dopadne další projednávání zákona. Z původních pětadvaceti, třiceti stánkařů, kteří vždy prodávali, jsme dnes na počtu deseti,“ konstatoval ředitel organizace Sport a kultura Hlučín, pod kterou pořádání farmářských trhů spadá, Petr Breitkopf.

Pokud by vláda stihla zákon novelizovat brzy s tím, že malí prodejci s obratem do půl milionu korun by tržby evidovat nemuseli, mohly by se trhy na hlučínské Mírové náměstí vrátit na podzim. Nejspíše se tak ale v tomto termínu nestane.

Naši redakci totiž pochopitelně zajímalo, kdy by mohlo k avizovanému projednávání zákona dojít. Podle vyjádření Ministerstva financí České republiky (MFČR) by novela mohla začít platit nejdříve za rok.

„Návrh novely zákona o evidenci tržeb je momentálně finalizován a v nejbližší době se plánuje jeho rozeslání do vnějšího připomínkového řízení. S ohledem na délku legislativního procesu nelze očekávat, že by měla vzniknout povinnost evidovat tržby pro podnikatele ze třetí vlny dříve než v první polovině roku 2019. Přesný termín ale bude samozřejmě závislý od délky již zmíněného legislativního procesu,“ potvrdil Zdeněk Vojtěch z oddělení vnějších vztahů a komunikace MFČR.

Farmářské trhy mají tradici také v Opavě, stejný osud jako ty hlučínské je ale nepotkal. Jak však poznamenala vedoucí odboru kanceláře primátora opavského magistrátu Jana Foltysová, naplněnosti farmářských trhů by mohl právě odklad třetí vlny napomoci.

„Víme, že věkově starší pěstitelé by pravděpodobně s EET problém měli, ale tím, že se zavádění odložilo, předpokládáme, že se budou trhů dále účastnit.“

Farmářským trhům, které budou třikrát týdně probíhat od 11. dubna až do 10. listopadu, budou předcházet v termínu 15. – 29. března trhy velikonoční. Ani těch se EET nedotklo.

„Stánky na velikonoční trhy už máme obsazeny a pokles kvůli evidování tržby jsme nezaznamenali. Někteří již EET mají, ať už povinně či dobrovolně. Co se Wi-Fi týká, jsou trhovci připraveni na to, že jim pokladna musí fungovat i v případě výpadku Wi-Fi. Problémy jsme ale zatím nezaznamenali,“ doplnila.