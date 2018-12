Silniční nákladní dopravní společnosti odmítají záměr ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) na uzákonění zákazu jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích. Podle nich by úřady měly dopravním kalamitám předcházet preventivní údržbou a postižené úseky v případě krize případně uzavřít. V dnešním tiskovém prohlášení to uvedlo sdružení dopravců Česmad Bohemia.

Ťok minulý týden v reakci na dopravní kolaps na D1 začal zvažovat legislativní změny, které by zakázaly kamionům na dálnicích jízdu v levém pruhu včetně předjíždění.

Podle dopravců ale zákaz jízdy v levém pruhu dopravním kolapsům nezamezí. V případě nutnosti je možné tento zákaz vynucovat dopravními značkami, jejichž využití postačí v případě kritických úseků, dodalo sdružení.

"Když už hrozí opravdová sněhová kalamita, dálnici uzavřeme pro všechna vozidla a pusťme je tam, až bude sjízdná. Funguje to tak i v Alpách, nevím, proč by to nemělo fungovat na Vysočině," uvedl generální tajemník sdružení Vojtěch Hromíř.

Sdružení zopakovalo, že příčinou problémů na D1 v minulém týdnu byla nedostatečná zimní údržba ze strany silničářů. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to odmítlo s tím, že jednou z hlavních příčin byly vedle nepříznivého počasí řidiči nákladních vozů, kteří si na dálnicích vybírali povinnou přestávku, a tím blokovali průjezd dálnici i technice silničářů.

Přes půl dne v koloně

Doprava na páteřní dálnici zejména na Vysočině od středy do čtvrtka minulého týdne při hustém sněžení zkolabovala. Kolony dosahovaly desítek kilometrů. Kraj Vysočina uvedl, že kolaps způsobila nepřipravenost opravovaného úseku na zimní podmínky. Někteří řidiči stáli v kolonách 14 hodin, upozornil kraj.

Stát kvůli zpoždění oprav na úseku Humpolec-Větrný Jeníkov v pondělí odstoupil od smlouvy se stavebními firmami, které na úseku pracovaly a zároveň chce úsek co nejdříve zprovoznit. Dnes tyto stavební firmy uvedly, že od smlouvy odstoupily i ony.