„V důsledku těchto velmi produktivních rozhovorů odložím navyšování cel z americké strany, dosud plánované na 1. březen,“ dodal americký prezident. Pokud obě strany dosáhnou dalšího pokroku, hodlá Trump uspořádat setkání s čínským prezidentem, aby uzavřeli příslušnou dohodu.

Spojené státy a Čína spolu po velkou část loňského roku vedly obchodní válku, v jejímž rámci na sebe vzájemně uvalovaly cla. To narušilo výměnu zboží mezi oběma největšími ekonomikami světa a vyvolalo obavy ohledně vývoje globálního hospodářství.

I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very......