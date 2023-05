„Na elektronických cenovkách je možné zobrazit i celou řadu doplňujících informací o daném zboží,“ podotkl mluvčí Penny Market Tomáš Kubík. Společnost podle něj po úspěšném testování v desítkách prodejen do budoucna počítá s pokrytím v dalších lokalitách.

Obchodní řetězec Albert má v síti po celém Česku již milion digitálních cenovek v celkem dvou stovkách prodejen. První začal testovat před třemi lety. Mluvčí Jiří Mareček mezi výhodami zmínil také lepší čitelnost a předcházení plýtvání jídlem. „Umožňují totiž plošné nastavení slev ve stanovený čas před zavírací dobou. Proto je instalujeme ve většině kategorií, především v oddělení s čerstvými potravinami. Kvůli jejich zjevným výhodám je každoročně rozšiřujeme,“ dodal mluvčí a ředitel společnosti pro udržitelnost.

Obchodní řetězec Kaufland aktuálně využívá elektronické etikety na všech svých prodejnách v oddělení ovoce a zeleniny. „Testujeme jejich nasazení v oddělení s baleným čerstvým masem a v některých další částech prodejny. V budoucnu bychom je rádi rozšířili na všechny naše prodejny,“ informovala mluvčí Renata Maierl.

Podle marketingového experta Pavla Řehulky je možnost elektronického přeceňování efektivním nástrojem pro dynamické ceny v super a hypermarketech. „Známe to z e-shopů, u největších se ceny výrobků mění i v řádu hodin na základě vzájemného hlídání s konkurencí. Musíme se připravit na to, že časem to bude podobné v obchodech s potravinami. Změny ze dne na den. To však neznamená, že skokové,“ uvedl již dříve.

Řetězce mohou lépe reagovat cenami také na základě statistických analýz nákupů po celém Česku a vyhodnocování dat, o jaké zboží lidé aktuálně mají větší či menší zájem. „Společnosti získávají modely nákupního chování, podle nichž zvyšují, či snižují cenu, přidělují slevy. Záměr jsou samozřejmě vyšší prodeje a zisk,“ řekl Deníku Řehulka.

Papír se stává minulostí také při placení u pokladen. Podle Řehulky dál přibývá těch samoobslužných. Trend potvrzuje například nedávno rekonstruovaná dejvická Fišerka - obchod Albert v pražské Matějské ulici. „Máme tři samoobslužné pokladny a čtyři pokladny s obsluhou,“ popsala manažerka prodejny Jana Kajerová.

Digitální účtenka

Obchodní řetězce navíc zavádějí digitální účtenku místo papírové. Nově o tom informoval Kaufland. Česko je první zemí, kde tento řetězec volbu nabízí. „V našich prodejnách se ročně spotřebuje 486 tisíc rolí účtenek. Pokud by na digitální účtenku přešel každý náš zákazník, ušetří se ročně zhruba 154 tun papíru,“ vyzdvihla mluvčí Maierl.

Dodala, že zákazníci si navíc mohou kdykoli v jejich mobilní aplikaci zobrazit přehlednou historii nákupů a nemusejí myslet ani na uchovávání papírových účtenek. Aplikace doklady automaticky archivuje v digitální podobě po dobu tří let.

Právě v aplikaci lze tisk papírové účtenky jednoduše vypnout. Využívá ji přitom stále více zákazníků. „Aplikace Kaufland má v Česku více než 700 tisíc aktivních uživatelů měsíčně. Při uvedení technologických novinek, jako je právě digitální účtenka, dává smysl, aby si je vyzkoušelo co nejvíce lidí a pak se rozšířily i na další trh,“ dodala Maierl.

Papírovými penězi pak platí u pokladny stále méně nakupujících. Alespoň podle posledního průzkumu společnosti Mastercard. „Mobilem platí v Česku 39 procent lidí, přitom před čtyřmi lety to bylo jen 19 procent,“ sdělil nadnárodní gigant, který zpracovává platby platebními kartami.

Ze vzorku 1200 respondentů vzešlo i upřesněné zdůvodnění: osmadvacet procent lidí platí mobilním telefonem, protože nejsou ochotni vytáhnout kartu z peněženky nebo peněženku z kapsy či kabelky. Celkem jednadvacet procent lidí pak používá bezkontaktně mobil, protože ho má v ruce při stání ve frontě v obchodě.