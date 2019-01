Od konce letošního roku měly z občanských průkazů zmizet rodná čísla. Úřady ale na to nejsou připravené, takže tam zůstanou i nadále. Jinak by hrozil zmatek.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Kdybyste většinu lidí vzbudili uprostřed noci, z hlavy vám odříkají základní údaje, jako je jejich adresa, jejich datum narození nebo datum narození dětí či partnerů a – rodné číslo. Přitom to poslední měli podle plánů vlády užívat čím dál tím méně. Od konce letošního roku dokonce nemělo být ani na občanských průkazech.

Bezpečnostní riziko

Postupné utlumování rodných čísel už v roce 2010 naplánovala vláda Petra Nečase. Souhrn číslic, které lidé v současnosti dostávají při narození nebo u cizích státních příslušníků při přidělení trvalého pobytu, podle tehdejšího záměru měly do roku 2040 skončit úplně.

„Rodné číslo se stalo bezpečnostním rizikem,“ konstatoval tehdy náměstek ministra financí Zdeněk Zajíček. Údaj totiž šel, a v mnoha případech jde i nyní, snadno zneužít při žádostech o úvěr, o doklady nebo dokonce i při sňatku.

V souvislosti s budováním základních registrů o obyvatelích či firmách pak postupně měly rodná čísla nahrazovat osobní identifikátory, což jsou v podstatě také číslice. Ty měly sloužit jak pro vyhledávání informací v registrech, tak pro vzájemnou komunikaci mezi úřady. Díky tomu se plánovalo i to, že se od roku 2019 nebudou psát rodná čísla do dokladů.

Zahlcené úřady

Jenže nyní ministerstvo zjistilo, že to není možné, a chce tento termín posunout o tři roky, do 31. prosince 2022. Na základě ostatních údajů se totiž úřadům nedaří člověka v registrech správně vyhledat.

Lidé by tak sice mohli přinést na úřad jiné dokumenty, kterými by prokázali svoji totožnost, ale pouze tehdy, pokud se narodili po roce 1969.

„Občanský průkaz je mnohdy jediným dokladem o přiděleném rodném čísle, jehož je občan České republiky držitelem, a to s ohledem na skutečnost, že do rodných listů se rodná čísla zapisují až od roku 1969, do oddacích listů od roku 2001,“ uvádí ministerstvo v důvodové zprávě v novele zákona o základních registrech, která je v připomínkovém řízení a v níž změnu navrhuje. Povinnost mít pas pak podle úřadu není závazná.

Dávky v ohrožení

Vzhledem k tomu, že by se řada lidí, neměla čím prokázat, by mělo odstranění údaje z občanek na státní správu negativní dopady. Například při výplatě penzí, kdy se kontrolují doklady včetně rodného čísla. „V případě nesouhlasu rodného čísla se důchod nesmí vyplatit,“ upozorňuje podle ministerstva Česká správa sociálního zabezpečení.

Problémy by měli lidé i při výplatě sociálních dávek nebo podpory v nezaměstnanosti. „Významně to ztíží identifikaci osob žádajících o dávku,“ varuje ministerstvo. Potíže by prý nastaly i při výplatě státních příspěvků u penzijního nebo stavebního spoření.