V posledním desetiletí se na české kuřáky valí jedno omezení za druhým. Před sedmi lety jim politici zapověděli kouřit v restauracích a hospodách. V roce 2020 skončil prodej mentolových cigaret a na sklonku loňského podzimu skončily v propadlišti dějin ochucené zahřívané tabákové výrobky. Nyní úředníci ministerstva zdravotnictví připravují novelu vyhlášky o elektronických cigaretách a chtějí skoncovat s prodejem ochucených přísad do vaporizérů.

Z návrhu vyplývá, že jeho cílem je zakázat nejen všechny příchutě (kromě tabáku), ale i sladidla a další složky, které jsou doposud v náplních běžné. Ukládá také další požadavky na vzhled a barvu náplní i samotných e-cigaret. Návrh se týká pouze vapingu, nemá vliv na tradiční cigarety ani jiné nikotinové výrobky.

Kdy začne vyhláška platit, není jisté. „Mělo by to být co nejdříve, avšak samozřejmě s ohledem na délku legislativního procesu. Vyhláška zároveň stanoví dostatečně dlouhé přechodné období, aby se průmysl mohl na změny připravit. Předpis momentálně prochází vnitřním připomínkovým řízením. Později se k němu budou moci vyjádřit i zástupci tabákového průmyslu,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Jen tabáková příchuť bude neprodejná, obávají se zástupci KEVAP

Zástupci Komory elektronického vapování (KEVAP) však upozorňují, že vyhláška může zlikvidovat celý tento sektor. „Jsme v šoku. Ministerstvo bez jakéhokoliv varování nebo konzultace chce fakticky zakázat e-cigarety v Česku. V tichosti připravuje změnu technické vyhlášky, jejímž důsledkem bude zánik vapování jako takového,“ uvedl předseda komory Robert Hrdlička.

Doplnil také, že tabákovou příchuť v současnosti užívá naprosté minimum lidí. A bez dalších složek, které chce ministerstvo také zakázat, bude zcela neprodejná. „Právě v omezení dovolených látek vidíme největší problém. Ministerstvo tím v podstatě určuje, jak má tabák chutnat, a to naprosto amatérsky a bez znalostí – hrozí, že to bude zcela nepoživatelné. Chování státu je naprosto nelogické a zmatené. Nejprve tato vláda prohlásí, že chce e-cigarety jako méně škodlivé používat k omezení počtu kuřáků. Loni pak schválí daň, která bude rychle růst a za dva roky už bude nejvyšší v Evropské unii. A od příštího roku chce Ministerstvo zdravotnictví vaping zakázat plošně. Nerozumíme tomu,“ dodal Hrdlička.

Novela vyhlášky má podle ministerstva chránit děti

Podle ministerstva vzešel návrh vyhlášky z požadavků senátních a parlamentních výborů pro zdravotnictví a má hlavně chránit mladistvé a dětské kuřáky. „V posledních letech totiž došlo k enormnímu nárůstu užívání nikotinových výrobků mezi mladými lidmi, zejména dětmi. Oba výbory požadovaly úpravu vyhlášky tak, aby výrobky nebyly pro tuto skupiny lákavé,“ odůvodnil mluvčí ministerstva zdravotnictví Jakob.

Ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Matěj Hollan ale míní, že připravovaná novela jde zcela proti smyslu boje proti kouření. „Vapování je násobně bezpečnější než kouření klasických cigaret. To, co zabíjí, není nikotin, ale dehet. Neschopnost státní správy řešit to, že se do mladistvým do rukou dostávají například ochucené vaporizéry, není důvod k drastickému omezení. Cigarety jsou daleko nebezpečnější, protože na ně lidé umírají. Na závislost na nikotinu se neumírá,“ míní Hollan.

Tímto krokem podle něj ministerstvo naopak spíše podpoří klasické cigarety. „Místo toho, aby se řešilo, jak co nejvíce odejít od klasických cigaret, čemuž vapování pomáhá, se řeší, jak podpořit užívání klasických cigaret. Tedy jak podpořit to, aby lidé měli co nejvíce rakovin. Ministerstvo zdravotnictví postupuje přesně opačně, než by mělo,“ zhodnotil Hollan.

Vapování za hranicemi Česka

V Belgii a Chorvatsku je vapování zakázané ve všech veřejně přístupných prostorách a prostranství, a to včetně vapeshopů. Přísnější zákony panují v oblasti Blízkého východu, kde je vapování zakázané v Bahrainu, Jordánsku, Kataru, Libanonu či Spojených Arabských Emirátech. Ve Velké Británii pak zákonodárci uvažují o tom, že by od příštího roku zcela zakázaly e-cigarety na jedno použití.