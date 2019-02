Česká pošta od března změní výpočet ceny posílaných balíků, namísto hmotnosti se bude nově určovat podle velikosti. Z ceníků zveřejněných na webu pošty vyplývá, že u služby Balík Na poštu bude nově zaslání nejmenšího balíku do 35 centimetrů stát 109 korun. Dosud lidé za poslání nejlehčího balíku do dvou kilogramů v rámci stejné služby zaplatili 108 korun.

Ceny balíků u služby Balík Na poštu (v Kč; včetně DPH)

Dosud:

do 2 kg 108,–

do 5 kg 117,–

do 10 kg 137,–

do 15 kg 183,–

do 20 kg 207,–

do 30 kg 239,–



Od 1. března 2019:

do 35 cm 109,–

do 50 cm 139,–

do 100 cm 189,–

do 240 cm 339,–

„Nedá se jednoznačně říci, že odesílání balíků prostřednictvím České pošty podraží. Někteří zákazníci naopak při odesílání balíků mohou ušetřit. Navíc zavádíme takzvaný e-štítek, což znamená, že si klient v aplikaci nebo na webu předvyplní adresní údaje. Klient ušetří jednak čas u poštovní přepážky a získá slevu deset korun,“ uvedl Ivo Vysoudil z tiskového oddělení firmy. Poslání nejtěžšího balíku do 50 kilogramů stálo doposud u zmiňované služby 239 korun, nově bude pošta za největší balík do 240 centimetrů účtovat 339 korun.