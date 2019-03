„Pokles pokračuje, i loni jich skončilo několik stovek,“ řekl Deníku předseda AČTO Zdeněk Juračka. Někde přežijí s obtížemi. Obec Světí s 320 obyvateli leží u Hradce Králové, prodejnu však potřebuje. „Třetina obyvatel jsou senioři a její služby využívají,“ řekla starostka Martina Saláková Šafková.

Obec musí přispět

Obec využila nabídky Královéhradeckého kraje na dotaci, tak jako pět desítek dalších. Od kraje dostane 50 tisíc korun, sama zaplatí stejnou částku. „Peníze by měly jít na mzdy prodavaček,“ uvedla starostka. Kraj na dotační program Podpora provozu prodejen na venkově vyčlenil 2,3 milionu korun. Byl o ně obrovský zájem. V dubnu proto spustí druhé kolo, v němž rozdělí ještě 1,8 milionu.

„Podmínky zůstávají stejné a věřím, že se k dosavadním úspěšným žadatelům připojí desítky dalších,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD). O dotaci může žádat obec či její místní část s méně než tisícem obyvatel. Nárok má na 20 až 50 tisíc korun, pokud stejnou částku doplatí sama. Peníze mohou sloužit také na energie.

„Mám obavy, co bude třeba za rok. Jestli prodejny dostanou znovu dotace, pokud budou ztrátové,“ uvedl Juračka. „Věřím tomu, že kraj má dlouhodobou vizi, jak by tento dotační titul udržel,“ míní Saláková Šafková. „Všichni dobře vědí, jaký je to problém, pokud prodejna ve vesnici není,“ podotkla.

Za rok zase

„Dotační podpora je pro tento rok, ale předpokládáme, že program bude vypsán i v dalších letech,“ řekl Deníku hejtman Štěpán. „Pro chod a život obce a jejích obyvatel jsou místní prodejny nesmírně důležité. Nejen jako místo nákupu, ale i jako místo setkávání,“ dodal.

Programy mají i kraje Pardubický, Plzeňský, Vysočina a Jihomoravský. Tam obcím dávali dotace již loni. Letos schválili peníze pro 70 obcí celkem za téměř 2,8 milionu korun.

Způsobů, jak si obce mohou pomoci, je víc. Ty s méně než tisícovkou obyvatel mohou zažádat o příspěvek ministerstvo pro místní rozvoj. Mohou dostat až dva miliony korun na výstavbu, přestavbu či rekonstrukci obchodů.