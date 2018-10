Konec zákazu prodeje o některých svátcích má šanci. Vláda ho neodmítla

Vláda na svém středečním zasedání zaujala neutrální postoj k návrhu poslanců TOP 09, kteří chtějí zrušit zákon zakazující prodej v maloobchodě a velkoobchodě o vybraných svátcích. TOP 09 to zdůvodňuje například tím, že zákon je v českém právním řádu nadbytečný, neboť neřeší žádnou palčivou společenskou či ekonomickou otázku.

Praxe podle poslanců TOP 09 ukázala, že mnoho zaměstnavatelů využívá zákazu prodeje k různým inventurám, takže zaměstnanci musí i přes zákaz prodeje strávit státní svátek v zaměstnání. TOP 09 chce také navrhnout zrušení tohoto zákona prostřednictvím již projednávané novely této normy, kterou se zabývá Sněmovna. Jde o předlohu poslanců ANO a ODS, kteří chtějí z regulace prodejní doby vyjmout velkoobchod.

Podle vlády je však otázkou, jestli je doba dvou let, po kterou je zákon účinný, dostatečně dlouhá na to, aby se daly celkově vyhodnotit jeho dopady. Argumenty o dopadech zákona, které předkládá TOP 09, nelze podle vlády nijak ověřit. Vláda také uvádí, že v tomto volebním období jde již o třetí návrh, který do zákona o regulaci prodejní doby zasahuje. Jeden pokus o jeho zrušení, který předložila ODS, Sněmovna letos v lednu zamítla.

Vláda poukazuje i na to, že na konci roku 2016 podala skupina senátorů k Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Soud o návrhu ještě nerozhodl. Vláda se proto domnívá, že by bylo vhodné počkat na rozhodnutí soudu.

Mate zákazníky

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová je za neutrální stanovisko ráda. "Zákon zbytečně omezuje podnikání, a navíc mate zákazníky. Zákaz totiž v současnosti platí jen pro některé státní svátky, skoro nikdo si tak nepamatuje, kdy je zavřeno a kdy otevřeno," uvedla v tiskové zprávě. Doufá, že TOP 09 najde ve Sněmovně podporu i v dalších stranách.

Prezidenta Svaz obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza přivítal, že vláda vzala na vědomí názor lidí, kterým se zavírání obchodů o vybraných státních svátcích nelíbí a komplikuje jim život.

"Lidé opravdu nechápou, proč má být na některý svátek zavřeno a na jiný svátek otevřeno, proč je zavřeno v pátek a v sobotu zase otevřeno. Na povinné zavírání velkých obchodů si stěžuje i řada zaměstnanců, které tato zbytečná legislativa připravuje o možnost výdělku," uvedl Prouza v tiskové zprávě.

Jen velké obchody a jen některé svátky

Velké obchody musí mít podle platného zákona zavřeno na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít otevřeno do 12:00. Na dodržování zákazu dohlíží Česká obchodní inspekce.

Zákaz se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Zákaz se naproti tomu týká i bazarů, zastaváren a výkupen odpadu.