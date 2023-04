Čeští šoféři v posledních týdnech jezdí k čerpacím stanicím mnohem raději. Zatímco na začátku loňského jara a před startem letních prázdnin se kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu vyšplhaly ceny až k hranici padesáti korun za litr, nyní jsou i téměř o osmnáct korun levnější. Jenže nadšení zřejmě nevydrží dlouho. Cenovky na totemech pump by mohly od poloviny dubna stoupat. Důvodem je omezení těžby ropy světovými producenty.

Cenovky na totemech pump budou nejspíš od poloviny dubna znovu stoupat. | Foto: Deník/Martin Divíšek

V České republice se na počátku tohoto týdne cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 pohybovala podle dat společnosti CCS v průměru za 37,02 koruny za litr. Za takovou cenu se benzin prodával naposledy v polovině února loňského roku, levnější byl na podzim. Naproti tomu litr nafty se prodává nejlevněji od počátku roku 2022. Na čerpacích stanicích zaplatí řidiči za litr průměrně 34,86 koruny.

„Důvodem levné nafty je to, že se prodejci předzásobili před začátkem platnosti embarga Evropské unie na dovoz ropných produktů z Ruska. Dalším významný podíl na tom má také relativně teplá zima. Zejména v západní Evropě se totiž nafta využívá jako topný olej. Jeho spotřeba nebyla tak velká, nafty je tak dost,“ vysvětluje předseda SČS – Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

Velcí hráči snížili objem těžby

Kromě toho cenu ropy táhla dolů nejistá globální ekonomická situace na trzích. To mohlo přinést další zlevnění benzinu a především nafty, nakonec se tak ale pravděpodobně nestane. Naopak. Ceny pohonných hmot v Evropě, tudíž i v Česku, budou stoupat.

Nafta v Česku je nejlevnější od loňského ledna. Dál klesá i cena benzinu

„Klíčoví tradiční těžaři ropy v čele se Saúdskou Arábií šokovali trhy, když nečekaně rozhodli o významném snížení objemu své těžby. Od května tak ze světového trhu zmizí 1,1 milionu barelů denně – v porovnání s tím, s čím se až do neděle počítalo. Od července ubude dokonce 1,6 milionu barelů. To proto, že Rusko prodlouží platnost svého vlastního omezení těžby o půl milionu barelů denně, které uvedlo už v březnu v reakci na západní sankcionování ropy a ropných produktů, které vyváží námořní cestou,“ vysvětluje příčiny růstu cen pohonných hmot v dalších dnech hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

V reakci na dění na světových trzích už někteří tuzemští pumpaři začali ceny zvedat. Zatím se sice jedná o průměrné zdražení v řádech setin, ovšem mělo by být citelnější. „Spotová cena ropy v pondělí ráno skokově vzrostla na 85 dolarů za barel, a pokud se zde udrží, tak je růst cen na čerpacích stanicích v dubnu bohužel nevyhnutelný. Aktuální zvýšení cen ropy by implikovalo růst cen pohonných hmot zhruba o jednu korunu na litr a zdražovat by se mělo začít po Velikonocích, pokud tedy některé čerpací stanice nevyužijí svátky k rychlejší úpravě cen,“ předpovídá analytik Akcenty CZ Miroslav Novák.

Podobně vidí situaci také analytik finančních trhů společnosti X-Trade Brokers Štěpán Hájek. Ten ale očekává růst cen mnohem výraznější. „Pohonné hmoty budou v horizontu týdnů růst, a to klidně až o dvě koruny za litr,“ myslí si.

Dlouhodobé zdražování?

Zda po „šoku“ ceny benzinu a nafty před letními prázdninami zlevní, se podle ekonomů špatně odhaduje. Záležet bude na dění ve světě, zejména jak si státy poradí s ekonomickou krizí. „Největším otazníkem je však ekonomická recese, její načasování a hloubka. Negativní zprávy mohou začít chodit už za pár měsíců, což dostane ceny ropy a pohonných hmot níže. Pro větší propad bude potřeba nějaký překvapivý moment, jako v případě krachu tří bank ve Spojených státech. Jinak bude ropa klesat postupně, což je důsledkem nejen snížení produkce ze strany kartelu OPEC, ale i toho, že trh s ropou je delší dobu výrazně podinvestovaný,“ vysvětluje Hájek.

Ceny u pump jsou na úrovni před válkou. Vše se může otočit, varuje Jan Polívka

Ani analytik Novák nevidí budoucnost zcela jasně. „V dlouhodobější perspektivě se kvůli postoji OPEC rovněž snižují šance, že ceny pohonných hmot budou dále klesat, jak tomu bylo po většinu prvního čtvrtletí. Na druhé straně úvahy o dalším rychlém a déletrvajícím růstu cen ropy jsou podle mě zatím předčasné,“ poznamenává.

Růst cen ropy ovšem není problémem pouze pro motoristy. Zdražení způsobuje tlak proti bankovním opatřením kvůli růstu inflace. Vzhledem k dražší ropě tak mohou zdražovat i potraviny. „Na růst cen ropy už reagovala například cena palmového oleje. Ten představuje příměs biopaliv, jejichž cena s cenou ropy stoupá, neboť představují alternativu k fosilním typům ropných produktů. Růst ceny palmového oleje se může podílet na posílení cenových tlaků v oblasti světového potravinářství,“ uzavírá Kovanda.