Léta čekání jsou u konce. Začíná stavba obchvatu Frýdku-Místku

Desetitisíce vozidel denně projíždějí přes Frýdek-Místek. V roce 2022 by si ale měli obyvatelé města konečně oddychnout. Dopravně přetíženému centru uleví obchvat města, který se v pondělí slavnostně začal stavět.

V místě, kde ve směru od Příbora do Frýdku-Místku končí na okraji města stávající dálnice D48, se napojí nový obchvat. Trasa více než osmikilometrového úseku povede jižně od Frýdku-Místku, překoná silnici I/56, která je výpadovkou do Beskyd, a poblíž Dobré se napojí na stávající dálnici D48 mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem.

„Obchvat je důležitý z toho pohledu, že město je rozděleno průtahem, kde jezdí pětačtyřicet tisíc vozidel. Už se v našem městě nedá žít,“ zhodnotil primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký. Díky obchvatu by podle něj měla z centra města zmizet minimálně polovina vozidel. Primátor však zároveň podotkl, že obchvat způsobí obrovský zásah do rekreační zóny u vodní nádrže Olešná.

Část trasy povede jen zhruba 150 metrů vzdušnou čarou od přehradní hráze. Aby nebyla odpočinková lokalita odříznuta, magistrát s pomocí dotace vybuduje dva mosty, které byly původně kvůli šetření vyškrtnuty. „Dneska si nikdo nedokáže představit, že tady povede obchvat. Tenkrát v roce 1996 se zastupitelé rozhodli pro jižní variantu. Ta severní by nezasahovala Olešnou, ale už jednou rozhodli a buďme rádi, že aspoň nějaký obchvat budeme mít,“ řekl primátor.

Přípravy obchvatu doprovázely značné potíže. Řada lidí ve městě nevěřila, že se jednou začne stavět. A mnozí z nich jsou stále obezřetní, protože Ředitelství silnic a dálnic, které má výstavbu obchvatu na starosti, spustilo práce pouze na první etapě. Ta zahrnuje výstavbu zhruba poloviny obchvatu zejména poblíž přehrady Olešná a také připojení dálnice D56 na D48. ŘSD ale předpokládá, že během prázdnin nebo na začátku září by mohla být zahájena i druhá část stavby obchvatu.

„V současné době máme požádáno o stavební povolení, které je dokonce vydáno na ministerstvu dopravy na druhou polovinu, která je v rozkladu. Podalo ho občanské sdružení. Věříme, že ministerstvo dopravy nám po prozkoumání dá za pravdu a stavební povolení nabyde právní moci,“ poznamenal generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Do příprav stavby dlouhodobě zasahuje ekologické sdružení Děti Země. „Stavební řízení je typickou směsí chyb a porušování zákona ze strany investora a státu, takže řízení probíhá více než čtyři roky,“ podotkl k rozkladu předseda sdružení Miroslav Patrik. Děti Země upozornily na absenci některých podkladů ve spise a dále požádaly o přezkum zákonnosti závazných stanovisek, jako je zásah do přírodní památky Profil Morávky a stanoviska EIA, které bylo podle sdružení vydáno bez účasti veřejnosti.

Pokud by ministerstvo dalo ŘSD za pravdu, vyjde rozhodnutí o rozkladu, proti kterému už lze podat pouze správní žalobu. Další možností je pak kasační a případně ústavní stížnost.

Pro letošní rok je na obchvat v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury připraveno 642 milionů korun. První etapa spolu s napojením D56 na budoucí obchvat by sice mohla být samostatně uvedena do provozu, ŘSD si ale logicky přeje, aby obě etapy obchvatu byly dokončeny najednou. Jedině tak uleví centru města. „Dokud jsme v zeminách a nedostaneme se do konstrukčních vrstev vozovky, jsme vždycky opatrní, protože bohužel se ukazuje, že geologie může být proměnná,“ upozornil Jan Kroupa.

První etapa stavby, která se teď začíná stavět, vyjde na zhruba 2,17 miliardy korun bez DPH. Odhadovaná cena za druhou etapu pak činí téměř 1,74 miliardy.



D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa

Hlavní trasa:

délka: 4250 m

kategorie: R 25,5/120

počet stavebních objektů: 115



D56 Frýdek-Místek, napojení na D48

Hlavní trasa:

délka: 2,184 m

kategorie: R 25,5/80

počet stavebních objektů: 88



Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s., BERGER BOHEMIA a.s. , HABAU CZ s.r.o.

Cena stavby dle smlouvy: 2 169 mil. Kč bez DPH

Termín výstavby: 44 měsíců do zprovoznění