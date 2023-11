Stejně jako ostatní kategorie obyvatel České republiky pocítí schválené úspory z vládního konsolidačního balíčku také senioři. Kromě toho se jich dotkne zpřísnění valorizace důchodů, na rozdíl od ostatních nedostanou ani státní příspěvek za spoření v důchodových fondech.

Podle aktuálních údajů České správy sociálního zabezpečení bylo v Česku v září 2,36 milionu starobních důchodců. Organizace zastupující jejich zájmy se obávají, že se peněženek seniorů výrazně dotkne vládní úsporný balíček, zejména částečné zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH). Ale nejen to.

Velký strach mají seniorské organizace také z výrazného zvýšení regulované části ceny elektřiny, které navrhl Energetický regulační úřad. „To asi bude něco, co se následně promítne absolutně do všeho. Do ceny potravin, pravděpodobně i do výroby léků,“ uvedla předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.

Důchodci se kromě toho obávají rovněž zdražení vodného a stočného. „Máme zkušenost, že ve chvíli, kdy lidé začnou šetřit s vodou, vodárny zvedají cenu. Ohánějí se tím, že mají staré trubky a je potřeba je opravovat, a že jim chybí peníze na opravu infrastruktury,“ vysvětlila Desatová.

Zdroj: DeníkStarší lidé podle ní rovněž marně čekají na zavedení prodeje alespoň jednoho léku v každé kategorii bez doplatku.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 na jaře uvedl, že to bude možné od října. „Ministr to slíbil už někdy před půl rokem, ale zatím jsem nezaznamenala, že by to skutečně vstoupilo v platnost,“ posteskla si Desatová.

Připravovaná změna

Ministerstvo zdravotnictví zmíněnou změnu nyní připravuje. „Kolegové na tom pracují v rámci novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění,“ řekl náměstek ministra Jakub Dvořáček. V řadě kategorií léků bývá některý bez doplatku již dnes. Kdy to bude možné ve všech, ale náměstek neupřesnil.

Důchodci se v příštím roce budou muset také obejít bez státního příspěvku pro střadatele do penzijních fondů. Podle odborníků to zřejmě některé seniory od takového šetření odradí. Desatová má ale pro tento krok politiků pochopení. „Asi nějaký smysl trochu má, protože to má sloužit primárně k tomu, aby si jím člověk ve stáří svůj důchod vylepšoval,“ připustila.

Někteří důchodci tento finanční nástroj využívali k bezpečnému spoření. „Šetří si tak třeba peníze na pohřeb nebo na kremaci, podobně jako dřív na vkladní knížce u spořitelny,“ dodala Desatová.