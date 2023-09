Vládní konsolidační balíček prošel v Poslanecké sněmovně druhým čtením. Měl by vylepšit neutěšený stav státní pokladny a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předpokládá, že v příštím roce sníží schodek státního rozpočtu o 97 miliard korun.

Premiér Petr Fiala (vlevo) a ministr financí Zbyněk Stanjura během debat o konsolidačním balíčku. | Foto: ČTK

Další krok na cestě k ozdravení českých veřejných financí. Alespoň podle vládnoucí garnitury pod vedením premiéra Petra Fialy. Úsporný balíček prošel druhým čtením a míří tedy ke schvalování. Pokud Sněmovnou projde, opatření by měla platit od ledna příštího roku.

Kabinet se v řadě případů inspiroval doporučením Národní ekonomické rady vlády. Úsporná opatření se v nejvyšší míře dotknou národních dotací zejména pro podnikatele. Zároveň se jim zvýší daně.

Máte mobil či notebook? Zaplatíte i vy poplatek za televizi, plánuje vláda

Hlouběji do kapsy ale budou muset sáhnout i spotřebitelé. Nejenže třeba podraží dálniční známka, ale změní se také sazby daně z přidané hodnoty.

Proti balíčku se postavila opozice, které jej považuje za rozsáhlé zvyšování daní a předložila řadu pozměňovacích návrhů, jež mají část vládních návrhů vypustit.

Dvě sazby DPH

Vláda počítá s tím, že sníží počet sazeb DPH ze tří na dvě. Dosud jsou sazby 10, 15 a 21 procent. Nově budou 12 a 21 procent.

Ve snížené sazbě 12 procent budou například:

- potraviny

- léky

- zdravotnické pomůcky

- stavební práce pro bydlení

- teplo

- vodné a stočné

- časopisy a noviny



Z 10 a 15 procent na 21 procent vláda přesouvá například:

- točené pivo

- úklidové práce v domácnostech

- kadeřnické a holičské práce

- služby autorů a umělců

- svoz odpadu

- palivové dřevo



Z 21 na 12 procent se přesune pouze příležitostná hromadná autobusová doprava.



Na knihy bude nulová DPH. Nulová sazba na knihy se v současné době uplatňuje v Dánsku, Irsku a Velké Británii.

Vyšší firemní daně

Předložený návrh balíčku na ozdravení veřejných financí počítá s zvýšení daně pro právnické osoby z 19 na 21 procent.

Vláda argumentuje tím, že současná sazba patří ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie k těm nižším. Jejím zvýšením se Česká republika dostane na průměr EU.

Snížení národních dotací

Vláda se chystá snížit národní dotace o 54,4 miliardy korun, nejvíce pak do průmyslu.

Vláda upravila konsolidační balíček: Co nově obsahuje, co se (ne)změnilo u DPH

Podle vlády se z dotací stal dotační byznys a vytratil se záměr snižovat pomocí těchto příspěvků regionální či jiné nerovnosti. Dotační byznys naopak pokřivuje tržní prostředí zejména ve prospěch velkých firem. Navíc počet dotačních titulů neúměrně roste a společně s tím narůstá i nákladná administrativa na jejich poskytování. Na to dlouhodobě upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad.

Kde chce vláda na dotacích ušetřit nejvíc? (v mld. Kč)



- Průmysl a obchod: 20

- Zemědělství: 10,2

- Doprava: 6

- Místní rozvoj: 2,8

- Školství: 2

- Ostatní: 13,4

Dražší dálniční známka

Dálniční známka podraží o 800 korun z nynějších 1500 na 2300 korun. Zároveň chce vláda zavést pravidelnou valorizaci, která bude zohledňovat inflaci. Současná cena dálniční známky platí od roku 2012 a od té doby se podle vlády její reálná hodnota propadla. Cena dálniční známky se bude při valorizaci zvyšovat v řádu celých stokorun.

Daň z nemovitostí

Vláda předpokládá zvýšení daně z nemovitých věcí o 1,8násobek. Vláda zároveň zvažuje automatickou valorizaci této daně podle inflace. Ta by měla být zavedena od roku 2025. Většina sazeb daně nevzrostla od roku 2010. Oproti původnímu návrhu připadne výnos daně z nemovitosti ze sta procent obcím výměnou za snížení příjmů ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní v rozsahu deseti miliard korun.

Příklad: Byt 70 m2



Město: nyní/nově



Praha 1: 1700/cca 2500

Brno: 600/cca 1200

Plzeň: až 770/cca 1450

Zrušení daňových výjimek

Vláda navrhla zrušit nebo snížit řadu daňových výjimek. Oproti původnímu návrhu zachová daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů s omezením do výše poloviny průměrné mzdy v předcházejícím období. Zachování zaměstnaneckých benefitů požadovali odbory i zaměstnavatelé.

Co se sníží?

Sleva na dani na manželku/manžela. Nově se omezí na manžela/manželku pečující o dítě do tří let věku.

Limit pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her, a to z nynějšího jednoho milionu korun na 500 tisíc.

Daňová uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely za první dva miliony korun z ceny vozu. Hlavním důvodem je, že si podnikatelé takto pořizují luxusní vozy pro soukromé účely. Například v roce 2020 bylo 96 ze 101 nově registrovaných Ferrari v České republice registrováno na firmu.

Co se zruší?

Školkovné,

sleva na dani na studenta,

osvobození nadlimitních stravenek,

odpočet za členské příspěvky odborům,

zvláštní daňový režim pro plat prezidenta republiky,

daňová uznatelnost tichého vína jako daru do 500 korun na reprezentaci,

odpočet úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Vyšší spotřební daň

U tabáku by se příští rok měla zvednout spotřební daň o 10 procent. V letech 2025 až 2027 každý rok ještě o 5 procent. U zahřívaného tabáku by se v letech 2024 až 2027 měla spotřební daň zvedat pravidelně o 15 procent. Nově bude zavedena spotřební daň u nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret.

Zdražit by měl i alkohol. Vláda počítá se zvýšením spotřební daně o 10 procent v příštích dvou letech a v dalším roce o 5 procent.

Tichá vína bez daně

Ve hře byla i spotřební daň na tichá vína, kdy se uvažovalo o výši 23,40 koruny za litr. Nápad ale vyvolal značný odpor Svazu měst a obcí a samotných vinařů, kteří argumentovali tím, že podobná taxa není v žádné zemi, kde je výroba vína významnou složkou národního hospodářství. Vláda nakonec se spotřební daní na tichá vína nepřišla.

Snížení podpory stavebního spoření

Méně výhodné bude stavební spoření. Vláda navrhla snížení státní podpory na maximální výši tisíc korun za rok pro nové i stávající smlouvy. Dnes stát přispívá až dvěma tisíci korun.

Konsolidační balíček? Bylo potřeba zatáhnout za brzdu, míní ekonomové

Účetnictví v jiné měně

Firmy, které mají většinu transakcí v cizí měně, budou moci od příštího roku vést účetnictví v eurech, amerických dolarech nebo britských librách.

Přerozdělení výnosů z hazardu

Stát získá 55 procent výnosů z hazardních her místo dosavadních 35 procent. 22,5 procenta připadne obcím podle počtu automatů, které jsou provozovány na jejich území, a 22,5 procenta ostatním obcím podle počtu obyvatel.

Státu nadále připadne 100 procent výnosů z online hazardu. Obce ovšem trvají na tom, aby z tohoto koláče dostaly 20 procent.