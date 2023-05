Pokud teď nešlápneme na brzdu, odnesou to naše děti a vnuci. Tak ve čtvrtek v symbolickém čase za pět dvanáct připomněl premiér Petr Fiala dle něj hrozivé tempo zadlužování státu. Zároveň odhalil informace o dlouho očekávaném úsporném balíčku. Zdraží mimo jiné alkohol a tabák, nižší daň naopak dopadne na potraviny, bydlení a léky. Češi by také díky zrušení mnoha daňových výjimek nově měli mít jednodušší daňové přiznání.

Premiér Petr Fiala. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Nejviditelnějším zásahem má být změna sazeb z přidané hodnoty (DPH), kterou platí všichni. Místo tří současných sazeb (10, 15 a 21 procent) budou jen dvě. A to ve výši 12 a 21 procent. „Tímto krokem zásadně zjednodušíme náš daňový systém. Zároveň zrušíme 22 daňových výjimek,“ uvedl při představení balíčku předseda vlády Petr Fiala.

Do vyšší daně nově bude patřit alkohol a tabákové výrobky. Naopak do nově sníženého DPH spadnou potraviny, bydlení, léky a vodné a stočné. „Jsme přesvědčeni, že naše opatření jsou střízlivá a vyrovnaná a nedotknou se výrazně slabších skupin. Škrty být musí, ale jde o přijatelnou cenu tak, aby naše země byla opět ve formě," doplnil ministerský předseda.

Vláda představila i důchodovou reformu:

Penze by měla trvat 21,5 roku, navrhuje vláda. Předčasné důchody se zpřísní

Podle předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové počítá nový daňový balíček s nulovou sazbou na knihy.

Členka Národní ekonomické rady vlády Helena Horská uvedla, že je ráda, že tato vláda přišla s odvahou řešit dlouhodobě neutěšenou situaci veřejných rozpočtů. "Ta situace je opravdu alarmující. Dlouhá léta se o reformách pouze mluvilo, ale pokaždé skončily v šuplíku. Tak jsem ráda, že se ty šuplíky opět otevřely," uvedla Horská.

Ozdravný balíček přinese do kasy 94 miliard

Sám ministr financí Zbyněk Stanjura označil dnešní den jako dnem zlomu, od kterého bude Česká republika směřovat k nižším schodkům. „Náš ozdravný balíček přinese příští rok do státní kasy 94 miliard. A další rok pak 147 miliard. Většina bude na výdajích státu,“ uvedl Stanjura.

Úspory chce Stanjura nalézt hlavně na neinvestičních dotacích do podnikatelského sektoru. Toto opatření má státu přinést 55 miliard ročně. Stát navíc hodlá zrušit školkovné, daň na studenta či slevu na manžela a manželku do tří let věku. „Naopak pak tři základní komodity jsme zařadili do nižší sazby. Z 15 na 12 procent tak půjdou potraviny, bydlení a zdravotnické pomůcky,“ informoval Stanjura.

Podle něj nebyla změna DPH motivována tím, aby stát vybral více od daňových poplatníků, ale vláda chtěla nalézt položky, které nebudou mít tak velký dopad na daňové poplatníky. „U vyšších daní jsme hledali závažný důvod, proč je tam dát. A to s ohledem na škodlivost. I proto zvýšíme daňě u alkoholu a cigaret,“ doplnil ministr financí.

Ke slovům svého kaličního partnera v podobě ministra financí se na twitteru vyjádřilo i hnutí STAN. Ta připomněla i další část balíčku. "Uzdravení veřejných financí se bohužel neobejde bez zvýšení přímých daní. 22 miliard ročně přinese zvýšení daně právnických osob o dva procentní body. Příjem v jednotkách miliard bude z mírné progrese daně z příjmu fyzických osob," stojí na twitteru STAN.

Od roku 2025 se tak má daň z přijmu fyzických osob zvýšit ze současných 19 na 21 procent.

Připravujeme další podrobnosti…

Jak vnímáte nová opatření vlády vy? Zapojte se do debaty Deníku s premiérem Petrem Fialou a hlasujte v ANKETĚ: