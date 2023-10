Vládě se díky hlasům koaličních poslanců podařilo ve sněmovně pohodlně přehlasovat opozici a prosadit tak svůj konsolidační balíček. Změny ještě musí odsouhlasit Senát a podepsat prezident. Deník přináší přehled změn, které vstoupí v platnost od ledna příštího roku.

Úsporná opatření pocítí především podnikatelé. Stát jim na jednu stranu sníží národní dotace, na druhé straně jim ale zvýší daně. S vyššími sazbami daně z přidané hodnoty (DPH) se ale budou potýkat i domácnosti. Řidičům kromě toho podraží dálniční známka.

Hlavní změny, které vládní úsporný balíček přináší:

* Dvě sazby DPH

* Vyšší firemní daně

* Snížení národních dotací

* Dražší dálniční známka

* Daň z nemovitosti

* Zrušení daňových výjimek

* Vyšší spotřební daň

* Daň z hazardu

* Účetnictví firem v jiné měně

Dvě sazby DPH

Místo dosavadních tří sazeb DPH budou jen dvě. Dosud tyto sazby činí 10, 15 a 21 procent. Nově se k základní sazbě 21 procent dosavadní dvě snížené sazby sjednotí na 12 procentech.

Kde se DPH sníží:

Ze sazby 15 na 12 procent se přesunou například:

- základní potraviny

- kohoutková voda včetně stočného

- koupě nového bydlení

- zdravotnické výrobky

- dětské autosedačky

- pohřební služby

Z 21 na 12 procent klesne daň například:

- u příležitostné hromadné autobusové dopravy osob

Kde DPH naopak vzroste:

Ze sazby 10 na 12 procent se přesunou například:

- služby autorů a umělců

- kadeřnické služby

- svoz komunálního odpadu

- palivové dřevo

- úklidové práce

- noviny (vláda původně plánovala přesunout je dokonce do nejvyšší 21procentní sazby, poté ale zvýšení sazby zmírnila)

- kulturní akce

Do sazby 21 procent se přesunou například:

- limonády, džusy, energetické nápoje

- čepované pivo

- kojenecká voda

Osvobozeny od DPH mají být knihy. Nulová sazba na ně se v současné době uplatňuje v Dánsku, Irsku a Velké Británii.

Vyšší firemní daně

Schválený balíček na ozdravení veřejných financí počítá se zvýšením daně pro právnické osoby z 19 na 21 procent.

Vláda argumentuje tím, že současná sazba patří ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie k těm nižším. Jejím zvýšením se Česká republika dostane na průměr EU.

Sníží se národní dotace

Dalším bodem úspor bude snížení národních dotací o 54,4 miliardy korun. Méně peněz dostane zejména průmysl. Podle představitelů pětikoalice se z dotací stal byznys a vytratil se záměr snižovat pomocí těchto příspěvků regionální či jiné nerovnosti. Dotační byznys naopak pokřivuje tržní prostředí zejména ve prospěch velkých firem. Navíc počet dotačních titulů neúměrně roste, a společně s tím narůstá i nákladná administrativa na jejich poskytování. Na to dlouhodobě upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad.

Kde bude vláda na dotacích šetřit nejvíc? (v mld. Kč)

- Průmysl a obchod: 20

- Zemědělství: 10,2

- Doprava: 6

- Místní rozvoj: 2,8

- Školství: 2

- Ostatní: 13,4

Dražší dálniční známka

Řidiči si připlatí také za dálniční známku, a to o 800 korun. Roční známka tak místo dosavadních 1 500 korun bude stát 2 300 korun. Zároveň chce vláda zavést pravidelnou valorizaci, která bude zohledňovat inflaci.

Současná cena dálniční známky platí od roku 2012. Při valorizaci se má v budoucnu zvyšovat v řádu celých stokorun.

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí by se měla zdvojnásobit. Vláda zároveň chce zavést automatickou valorizaci této daně podle inflace, a to od roku 2025. Většina sazeb daně nevzrostla od roku 2010.

Oproti původnímu návrhu připadne výnos daně z nemovitosti ze sta procent obcím výměnou za snížení příjmů ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní v rozsahu deseti miliard korun.

Příklad: Byt 70 m2

nyní / nově Praha 1: 1 700 / cca 2 500 Kč

Brno: 600 / cca 1 200 Kč

Plzeň: až 770 / cca 1 450 Kč

Zrušení daňových výjimek

Nově se ruší nebo snižuje celá řada daňových výjimek. Oproti původnímu návrhu vláda zachovala daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů s omezením do výše poloviny průměrné mzdy v předcházejícím období. Zachování zaměstnaneckých benefitů požadovali zaměstnavatelé i odbory.

Co se sníží?

* Sleva na dani na manželku/manžela - nově se omezí na manžela/manželku pečující o dítě do tří let věku.

* Limit pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her - z nynějšího milionu korun na 500 tisíc.

* Daňová uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely za první dva miliony korun z ceny vozu - hlavním důvodem je, že si podnikatelé takto pořizují luxusní vozy pro soukromé účely. Například v roce 2020 bylo 96 ze 101 nově registrovaných ferrari v České republice registrováno na firmu.

Co se zruší?

* Školkovné

* Sleva na dani na studenta

* Osvobození nadlimitních stravenek

* Odpočet za členské příspěvky odborům

* Zvláštní daňový režim pro plat prezidenta republiky

* Daňová uznatelnost tichého vína jako daru do 500 korun na reprezentaci

* Odpočet úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Vyšší spotřební daň

U tabáku se příští rok zvedne spotřební daň o 10 procent. V letech 2025 až 2027 bude každý rok zvyšování této daně pokračovat ještě o 5 procent. U zahřívaného tabáku se bude v letech 2024 až 2027 spotřební daň zvedat pravidelně o 15 procent. Nově bude zavedena spotřební daň u nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret.

Přerozdělení výnosů z hazardu

Stát nově získá 55 procent výnosů z hazardních her místo dosavadních 35 procent. Z toho připadne 22,5 procenta obcím podle počtu automatů, které jsou provozovány na jejich území, a 22,5 procenta ostatním obcím podle počtu obyvatel. Státu nadále připadne 100 procent výnosů z online hazardu, i když obce trvaly na tom, aby z tohoto koláče dostaly 20 procent.

Účetnictví v jiné měně

Firmy, které mají většinu transakcí v cizí měně, budou moci od příštího roku vést účetnictví v eurech, amerických dolarech nebo britských librách.