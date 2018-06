Koordinace nulová. Praha bude o prázdninách v zajetí dálničních uzavírek

/MAPA UZAVÍREK/ Nejenom na cestách za dovolenou se budou muset řidiči v okolí Prahy obrnit trpělivostí. Odborníci ÚAMK varují, že všechny hlavní příjezdové tahy do metropole budou postiženy nekoordinovanými uzávěrkami.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se potýká se spoustou závažných problémů, na které doplácejí především řidiči. Počínaje vlekoucí se rozsáhlou rekonstrukcí dálnice D1, která nebude dokončená dříve než v roce 2021, přestože již měla být hotová letos, přes stále neodstraněné tisíce reklamních billboardů s českou vlajkou od silnic, a konče „zcela nesmyslnými“ uzavírkami v samotné blízkosti příjezdových tras do Prahy, zlobí se ÚAMK.

Mapa uzavírek (větší obrázek po klepnutí):

Z hlavního města se podle motoristické centrály stalo vězení, které dennodenně nedobrovolně a zcela zbytečně uzavírá šoféry na několik hodin v jejich autech. Kumulované zdržení se na příjezdu po pěti nejvýznamnějších komunikacích odhaduje na dvě až čtyři hodin.

Důvodem komplikací je souběh opravných prací povrchu dálnic. „Kvůli tomu není z města prakticky úniku a příjezdy i výjezdy se zbytečně prodlužují. Roste nejen stres za volantem, ale také spotřeba vozů či emise,“ vyjmenovalo ÚAMK hlavní dopady mizerné koordinace.

Například na dálnici D10 se před Prahou opravuje zhruba desetikilometrový úsek a práce zde potrvají do 28. července. Denně se v tomto místě řidiči zdrží přes půl hodiny. Na příjezdu po D11 od Hradce Králové jde zhruba o osmikilometrový úsek, práce na něm potrvají do konce července a počítat je v tomto místě třeba se zdržením zhruba čtvrt hodiny.

Opravovaný úsek na dálnici D1 měří na příjezdu do hlavního města 12 km, v opačném směru dokonce 17 km. Zpoždění může být ve špičkách i více než hodinu. Kratší úseky se opravují i na D5 od Plzně a D7 od Slaného, v obou případech se řidiči musejí připravit na každodenní více než půlhodinové zdržení. Práce v těchto místech budou probíhat do 22. července.

Situaci navíc komplikuje skutečnosti, že objízdné trasy se v řadě případů rovněž opravují. Ve většině případů se jedná o kyvadlový provoz, který má za následky dlouhé kolony a zdržení několik desítek minut. To se například týká ulic Českobrodské (práce do 30. června), silnice 2 mezi Kozojedy a Kostelcem nad Černými lesy (do 29. června), silnice 105 mezi Dolními Jirčany a Jesenicemi (do 30. června) a v neposlední řadě silnice 115 v úseku Hodyně–Svinaře (do 30. června). Na této silnici je v Černošicích dokonce úplná uzavírka, která potrvá do 11. července. A kyvadlový provoz čeká motoristy i na silnici 605 u obce Chrášťany, a to až do 8. července.

Souběhu omezení na dálnicích kolem Prahy a uzávěrek na paralelních či náhradních trasách šlo poměrně snadno zabránit, jsou přesvědčeni experti z ÚAMK. Řešením je podle nich důsledné koordinování prací mezi orgány, které dané činnosti povolují. „Státní orgány to řidičům slibují již dlouhou řadu let, a jak ukazuje začátek letošního léta, stále se to nedaří,“ zakončil svou litanii ÚAMK.