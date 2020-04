Peníze od státu na náhradu mzdy mohou být na období od 12. března do konce měsíce. Ze zveřejněných údajů tak vyplývá, že by státní příspěvek na náhradu mzdy jednoho pracovníka těchto provozů činil za březen v průměru pouze 3311 korun. Podle mluvčí resortu Kristýny Křupkové však není možné částku na zaměstnance jednoduše zprůměrovat. "Omezení začala platit až v polovině měsíce, náhrada u jednotlivých pracovníků může být za jiný počet odpracovaných dnů či hodin a dostávají ji také z jiného důvodu. Některé podniky omezily například provoz až později," zmínila mluvčí.

Školy se uzavřely 11. března, restaurace a další podniky jsou mimo provoz od 14. března, řada sociálních služeb od 16. března. Mnohé firmy navíc fungují v omezeném režimu. V březnu se do karantény dostalo s e-neschopenkou celkem 36 tisíc lidí.

Program Antivirus obsahuje dva druhy příspěvků na náhrady mezd. Podpora má bránit propouštění. Firmy mohou žádat úřady o proplacení 80 procent poskytnutých náhrad pro lidi v karanténě či výplat pracovníků zavřených podniků, a to do 39 000 korun. Při omezení výroby a služeb kvůli výpadku pracovníků a surovin či kvůli poklesu poptávky by mohly dostat 60 procent vyplacené odměny, a to do částky 29 tisíc korun. Oba příspěvky se stanovují ze superhrubé mzdy. Žádosti je možné posílat od poledne 6. dubna.

"K 21. dubnu dostal Úřad práce ČR celkem 35.293 žádostí. Se zaměstnavateli uzavřel 85,23 procenta dohod. Vyplaceno bylo k 21. dubnu 8927 žádostí. Úřad práce zadal České národní bance pokyn k odeslání plateb pro firmy za celkem 253,519 361 korun. Z Antiviru tak byly proplaceny náhrady mezd pro 76 566 zaměstnanců," uvedlo dnes tiskové oddělení resortu.

Pokud jsou žádosti správně vyplněné, úřad práce podepíše dohodu o poskytnutí peněz. Podnik poté, co vyplatil pracovníkům mzdy a uhradil odvody, pošle úředníkům vyúčtování. Po překontrolování údajů a jejich zpracování mu pak stát proplatí stanovený podíl.

Nejasné pokyny?

Podle tiskového oddělení velké množství žádostí má stále chyby. Doba vyřízení a poskytnutí peněz se tak prodlužuje. Tiskové oddělení uvedlo, že při správně vyplněné žádosti trvá uzavření dohody a zpracování vyúčtování po vyplacení v průměru šest pracovních dnů. Dohoda se uzavírá do 24 hodin a peníze se vyplácejí pět pracovních dnů po zpracování vyúčtování, upřesnilo ministerstvo.

V tiskové zprávě dnes sdělilo, že první týden od spuštění systému byly chyby ve čtyřech pětinách žádostí, minulý týden pak v 63 procentech a v tomto týdnu téměř ve dvou pětinách. Chyby obsahovalo minulý týden pak i 82 procent vyúčtování a tento týden tři čtvrtiny. "Pokud se zaměstnavatelům žádost vrátí, neznamená to, že byla zamítnuta. Je nutné ji opravit nebo doplnit," uvedl resort.

Zástupci zaměstnavatelů si už dřív stěžovali na nejasné pokyny a žádali o výklad podmínek. Představitelé některých firem pak uvedli, že počítali s vyšší částkou od státu. Poukazovali i na to, že jim odpověď přišla až za několik dní. Aplikaci pro elektronické podávání žádostí chválili někteří experti na informační systémy.