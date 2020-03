Vše najdete ve velkém přehledu, který připravil server bankovnipoplatky.cz.

Česká spořitelna

Česká spořitelna se připojila k hlavnímu proudu bank, a stejně jako ostatní nabízí klientům možnost odkladu splátek hypoték a úvěrů až na tři měsíce. Stačí požádat banku formou vyplněného formuláře.

Banka svým klientům jako bonus nebude započítávat po dobu odkladu splátek úroky u hypotečních úvěrů a po dobu odkladu splátek bude hradit za klienta pojištění pro případ neschopnosti splácet.

Podnikatelé a firmy

Česká spořitelna umožňuje požádat až o pětiměsíční odklad splátek úvěru, aniž by po dobu odkladu byl snížen jejich rating. Konkrétní podmínky odkladu jsou v případě firemních klientů sjednávány individuálně. Obecný nárok na odklad splátek, jako v případě retailových klientů, zde tedy neplatí. Zhruba polovina z dosud došlých žádostí firemních klientů byla schválena již v průběhu prvního týdne, u ostatních se jednání o odkladu dokončují. O odklad splátek je u ČS možné žádat až do konce dubna, nejdéle však pět dnů před dnem splatnosti.

ČSOB

Celá skupina ČSOB včetně Hypoteční banky, ČMSS i Poštovní spořitelny nabízí lidem, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s COVID-19, odklad celých splátek úvěrů i hypoték po dobu tří měsíců. U úvěrů na bydlení navíc nabízí odklad splátek jistiny úvěrů o 6 – 12 měsíců.

V případě úvěrů na bydlení je nutné prokazovat konkrétní poškození koronavirovou nákazou či souvisejícími opatřeními. U tříměsíčního odkladu splátek dokazování to nutné není a klientům tak stačí pouze podat bance příslušnou žádost.

Žádost o odklad splátek mohou lidé podat na webové stránce www.csob.cz případně v internetovém bankovnictví. Vyřízení žádosti je bez poplatků.

Podnikatelé a firmy

ČSOB umožňuje svým firemním klientům a podnikatelům odklad splátek u investičních úvěrů a prodloužení čerpání provozních úvěrů za nezměněných podmínek. Menším firmám nabízí jednorázový odklad splátek až o šest měsíců, v případě větších firem nabízí tříměsíční odklad a možnost individuálně posuzovaného odkladu o další tři měsíce.

Podle oblasti podnikání a finanční situace firmy nabízí ČSOB i posunutí platby úroku. Všechny firemní klienty posuzuje ČSOB v souladu s regulací ČNB individuálně tak, aby šlo o pomoc těm, na které dopadají opatření v souvislosti s COVID-19 přímo anebo v důsledku přerušení dodavatelských a odběratelských řetězců. V těchto případech nebudou úvěry těchto klientů označeny jako defaultní.

Komerční banka

KB nabízí stejně jako ostatní banky možnost odložení splátek pro své retailové klienty až o tři měsíce. Stejně jako u svých velkých konkurentů, nemusí žadatelé prokazovat snížení příjmu v souvislosti s koronavirovou nákazou. O tříměsíční odklad splátek úvěru lze u Komerční banky požádat online.

Negativem rozsahu pomoci a podpory této banky je, že po dobu odložení splátek neodpouští klientům, na rozdíl od dalších bank, úroky z těchto úvěrů. Vyřízení odkladu splácení je bez poplatku. O dobu odkladu splátek bude posunuta doba splatnosti úvěru.

Podnikatelé a firmy

Firemní klienti navíc mohou využít odklad splátek úvěrů až na dobu pěti měsíců či odpuštění poplatků. Banka připravuje i další možnosti, jak nejvíce postiženým podnikatelům a firmám pomoci – mimo jiné i ve spolupráci s ČMZRB a možnosti využití nového záručního programu. O odklad splátek úvěru si mohou podnikatelé u Komerční banky požádat online. Komerční banka tak, kromě konsensuálního odkladu splátek o tři měsíce, žádné další efektivní opatření podpory nad tento rámec pro klienty nepřipravila.

Moneta Money Bank

Moneta nabízí obligátní odklad splácení půjček a hypoték až na tři měsíce. Banka po dobu splácení neodpustí klientům úroky z odložených splátek. Ty budou muset klienti doplatit v podobě vyšších splátek po dobu následujícího splácení nebo prodloužením doby splácení. Moneta klientům odloží tři měsíční splátky a adekvátně prodlouží splatnost úvěru. Dohromady se tak splatnost úvěru prodlouží o čtyři měsíce. Výše všech zbývajících anuitních splátek po odkladu zůstane nezměněna s výjimkou poslední splátky, jejíž výše se může lišit. V případě, že je úvěr sjednán s pojištěním, je úvěr pojištěn i při odkladu splátek.

Moneta však odpouští všem klientům s odkladem splátek také veškeré související poplatky spojené s úvěrem. Nejčastěji se bude jednat o poplatek za vedení úvěrového účtu a poplatek spojený se schválením odkladu splátek. Banka má podmínku: podat žádost minimálně deset dnů před splatností první splátky, která má být odložena.

Raiffeisenbank

RB má těžko dohledatelné informace o svých opatřeních a možnostech odložení splátek na svých webových stránkách. Ty se tváří jako by žádná koronavirová krize neexistovala. Formulář bez dalších informací je k nalezení v sekci půjčky a hypotéky. Žádost je třeba zaslat minimálně patnáct dní před datem splatnosti první splátky.

UniCredit Bank

Tato banka kromě nároku na odklad tří měsíčních splátek nenabízí nic navíc. Nelze tedy očekávat, že banka po dobu odkladu splácení odpustí úroky. O splácení mohou požádat jak fyzické osoby, tak i podnikatelé a živnostníci. Banka také prodlouží o dobu odkladu příslušný počet splátek a garantuje, že po dobu odkladu splátek trvá také pojištění proti neschopnosti splácet. Zatím však není rozhodnuto, zda ho banka bude za klienty hradit. Žádost je třeba zaslat minimálně 15 před datem splatnosti první splátky.

mBank

mBank na svých stránkách pouze sděluje, že připravuje možnost zdarma si odložit splátky osobních a hypotečních úvěrů až o tři měsíce. Intenzivně prý pracují na tom, aby co nejdříve představila způsob, jakým o odklad splátek požádat. Pravděpodobně i zde bude nabídnuta klientům možnost odložit si po vyplnění formuláře splátky až o tři měsíce. Detaily a možnosti jsou však zatím neznámé.

Fio banka

I u této banky můžeme očekávat standardní přístup s osvobozením od splácení na tři měsíce. Zažádat bude možné online. Dosud však banka podrobnosti o svém přístupu a konkrétních parametrech pomoci nezveřejnila. Na jejích webových stránkách bylo zveřejněno následující oznámení:

"V tuto chvíli připravujeme podrobné informace. S podáním případné žádosti tedy prosím vyčkejte na jejich zveřejnění. Již v tuto chvíli vás nicméně můžeme ubezpečit, že s ohledem na současnou potřebu minimalizace osobních kontaktů bude celý proces podání žádosti a jejího vyřízení probíhat v plně elektronickém režimu."

Air Bank

Informace o všech opatřeních jsou netradičně v sekci poradna. Banka výslovně upozorňuje, jaké by měly být důvody pro podání žádosti, přičemž okruh žadatelů tím může výrazně omezit. Výslovně také uvádí, že může požadovat prokázání konkrétního stupně postižení. To je poněkud odlišný přístup, než jak věci řeší jiné banky, kde není nutné důvody žádosti prokazovat a předpokládá se, že koronavirovou krizí jsou postiženi víceméně všichni žadatelé. To vše bez ohledu na to, zda jim třeba poklesly příjmy z důvodu nedostatku nebo pádu zakázek, nebo že byla jejich činnost přímo omezena zásahem vlády.

Air Bank bude uplatňovat úroky z úvěrů i po dobu odkladu splátek. O odklad je nutné požádat nejméně deset dnů před splatností první splátky, která má být odložena.

Equa Bank

Obligátní tři měsíce odkladu splátek nabízí i tato banka. Stejně jako ostatní menší či mladší banky nabízí Equa Bank jen základ. Nic mimořádného u ní nenajdete. Banka tak nabízí jen to, co v zásadě musí. Equa vám neodpustí žádné úroky. Banka také posune dobu splácení o dobu odložení konkrétních splátek. Podmínkou pro přiznání odkladu splátek je výrazný pokles příjmů žadatele, což může banka v případě svého uvážení zkoumat.

Expobank

Informace o odložení splátek jsou dobře viditelné na home page banky. I zde je možnost odkladu splátek o tři měsíce. Současně ale banka deklaruje hodnocení žádosti jako v případě kterýchkoliv jiných změn smluvních podmínek. Banka tak nabádá klienty, aby zasílali spolu s žádostí i další dokumenty a informace dokazující postižení koronavirovou krizí. To může být pro některé klienty problém a některé to může dokonce od podání žádosti odradit. Požádat o odklad splátek mohou klienti na mailu banky: odklad_splatek@expobank.cz

Ani u této banky nebudou klienti po dobu odložení splátek osvobozeni od úroků, ani jiných poplatků a nebudou jim odpuštěny ani samotné splátky. Samotná žádost však bude vyřízena bez poplatku. Doba trvání splácení bude z důvodu odložení prodloužena.

Sberbank

Informace o odložení splátek jsou sice na home page, ale hledají se trošku hůř. I zde najdete možnost odkladu splátek o tři měsíce. Současně ale banka deklaruje hodnocení žádosti, jako v případě kterýchkoliv jiných změn smluvních podmínek. Nejedná se tak z pohledu klienta o nějaké mimořádné opatření, ale o rutinní záležitost ve formě změny smluvních podmínek a žádosti o odložení splátek, které je možné využít i v běžných případech. Banka tak nabádá klienty, aby zasílali spolu s žádostí i další dokumenty a informace dokazující postižení koronavirovou krizí.

Ani u této banky nebudou klienti po dobu odložení splátek osvobozeni od úroků, ani jiných poplatků a nebudou jim odpuštěny ani samotné splátky. Samotná žádost však bude vyřízena bez poplatku. Doba trvání splácení bude z důvodu odložení prodloužena.

Creditas

U této banky jsou informace o možnosti odložení splátek dobře dohledatelné už na hlavní straně webu banky. Ocenit lze přístup banky, kdy nezatěžuje postižené klienty zbytečnou administrativou. Na rozdíl od konkurentů nemusí klienti nic dokládat a stačí pouze stručný popis situace. Problémem je zatím malý rozsah informací. Odložit splátky je možné na tři měsíce. Po tuto dobu nebudou klientům odpuštěny úroky. Žádost se stručným odůvodněním je možné vložit do zprávy bance v internetovém bankovnictví, případně odeslat emailem na adresu hypotecni@creditas.cz.

Hello Bank

Stejně jako v případě Creditas je vše o možnosti odkladu splátek sice dobře dohledatelné, ale nedostatečné a omezené. Klienti, kteří se v důsledku aktuální situace dostali do problémů se splácením, mají kontaktovat banku pro odklad splátek na e mailu: mimoradnyodklad@hellobank.cz nebo dopisem na její adresu. Klienti musí uvést jméno, datum narození, identifikaci produktu (variabilní symbol splátky nebo číslo úvěrového účtu) a důvod, proč žádají o odklad splátek. Každou žádost pak banka posoudí individuálně. Odložit splátky bude možné na tři měsíce. Po tuto dobu nebudou klientům odpuštěny úroky.