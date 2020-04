Zestátnit ČSA? Risk s nejasným výsledkem

/ANALÝZA/ Je to hezký protimluv: prezident Miloš Zeman podporuje záměr vlády koupit v případě nutnosti podíl v Českých aeroliniích (ČSA). Prezident to v neděli řekl v rozhovoru na Frekvenci 1. Ve stejném interview přitom pravil, že hranice Česka by podle jeho názoru měly být na rok uzavřeny. Tudíž by se nelítalo. Co si o tom myslet?

Airbus A330 z flotily ČSA | Foto: ČSA

Nehledě na slova hlavy státu, podstata problému kolem možného zestátnění (i částečného) ČSA je složitá a rozděluje politiky i ekonomy. Stát už ČSA vlastnil, a nedopadlo to dobře. Nynější soukromý vlastník ČSA – Smartwings Group – je téměř z poloviny vlastněn bohatou čínskou společností Citic Group, která by v „ideálním světě“ mohla finance půjčit. Stát nebude systémově vstupovat do firem, uvedl ministr Havlíček Přečíst článek › Naopak stát má teď „svých dluhů“ dost. Včera projednávaný schodek státního rozpočtu 300 miliard korun je jenom začátek. „Myslím, že pokud něco sanovat v případě hluboké krize, tak by to byla např. Škoda Auto. Ale zachraňovat v tuto chvíli něco jako čínsko-českou firmu, která nemá strategický význam, by bylo vyhazování peněz,“ říká například šéf svazu obchodu Tomáš Prouza. Podívejte se na některé argumenty pro i proti. České aerolinie by měl koupit stát, říká ministryně financí Schillerová Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu