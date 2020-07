Podle Mátla se sice dílčí problémy kvůli koronaviru objevily, třeba práce mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi se částečně přesunuly do příštího roku, konečné termíny ale platí. Důležité je podle něj to, že se rekonstrukce kvůli pandemii nezastavila.

"Covid nás omezil minimálně, možná v nějakých dílčích etapách, ale globální termíny platí," uvedl generální ředitel firmy Eurovia CS Martin Borovka. "Některé technologie přesouváme i na noc, kvůli počasí, ale i dopravnímu zatížení," dodal.

Havlíček poukázal na to, že průmysl v období pandemie klesl o 30 procent, inženýrské stavitelství však naopak o 13 procent vzrostlo. Na D1 se letos opravuje na všech dosud nedokončených úsecích, celkem jich je sedm. Prázdniny jsou nejnáročnější období, protože se vzhledem k příznivému počasí pracuje naplno, zároveň je ale největší provoz. Rekonstrukce D1 má být hotova do konce příštího roku, což by se podle ministra mělo podařit. V opačném případě by to považoval za své osobní selhání. "Termín platí, nemůžeme z něj cuknout ani o milimetr," prohlásil.

Kompletní rekonstrukce D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou začala v roce 2013. Celkově jde o 161 kilometrů rozdělených do 20 úseků, 13 z nich je již hotových. Letos mají být dokončeny veškeré práce na úsecích Soutice-Loket a na obchvatu Velkého Meziříčí. Drobné práce lze podle Mátla příští rok ještě čekat mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, betonová vozovka v obou pásech dálnice však bude hotova už letos. Také mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi se má příští rok ještě dodělávat most a betonová vozovka.

Pracovat se bude i na zbylých úsecích, aby bylo vše do konce příštího roku hotovo. "Samozřejmě dílčí práce budou probíhat i posléze v roce 2022. Budou to pouze dokončovací práce bez dopravního omezení na samotné dálnici," uvedl Mátl.

Dopravní omezení se podle něj letos začnou zmírňovat od 27. srpna, kdy stavbaři uvolní 15 kilometrů mezi Velkým Beranovem a Měřínem. Následně 10. září opustí úsek Devět křížů-Ostrovačice a 8. října část mezi Souticemi a Loktem. Zbylá omezení skončí během listopadu a nejpozději 30. listopadu bude dálnice připravena na zimu. Příští rok se stavbaři na D1 vrátí, a to nejdříve na přelomu února a března na úsek u Ostrovačic.