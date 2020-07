Koronakrize zasáhla třetinu zaměstnanců. O práci přišly čtyři procenta lidí

Krize kvůli pandemii koronaviru zasáhla více než třetinu zaměstnanců v Česku. Vyplývá to z průzkumů personální agentury Grafton Recruitment z letošního února a června. Většinou účastníci průzkumů zaznamenali pokles mezd. O práci podle průzkumů přišla asi čtyři procenta ekonomicky aktivních lidí ve věku od 18 do 65 let. Nejčastěji pociťovali dopady krize na své pracovní podmínky manuálně pracující lidé nebo pracovníci v ubytovacích a stravovacích službách.

Výdejní okénko pražské restaurace | Foto: ČTK

Na začátku března se v České republice začal šířit nový koronavirus způsobující nemoc covid-19. Vláda kvůli pandemii zhruba od poloviny března omezila cestování a uzavřela školy, restaurace, kina a divadla, některé obchody či provozovny služeb. Přibližně od poloviny května začal stát omezení uvolňovat. "Pandemie koronaviru dosud ovlivnila pracovní podmínky 37 procent zaměstnanců," uvedla v dnešní tiskové zprávě agentura Grafton Recruitment. Nákupy na internetu? Pro dvě třetiny Čechů představují snížení stresu Přečíst článek › Díky vládní podpoře, kterou byly třeba půjčky pro podniky nebo peníze na udržení pracovních míst, se ale podle agentury neobjevilo v první fázi krize větší plošné propouštění. "Mnohem častěji musely firmy přistoupit ke snižování mezd a benefitů a omezování pracovní doby. Celkem se tyto změny dotkly 31 procent českých zaměstnanců," sdělila agentura. Podle údajů Úřadu práce ČR podíl nezaměstnaných v Česku v březnu stagnoval na třech procentech, ale v následujících měsících postupně stoupal až na červnových 3,7 procenta. Dopady krize pociťovali podle Graftonu hlavně manuálně pracující a zaměstnanci hotelů či restaurací, kteří se pak také nejvíce snažili změnit pracovní obor. Novou práci hledali nejčastěji ve firmách provozujících e-shopy, v logistice nebo podnikových službách. Právě e-shopy během koronavirové krize, kdy byly často kamenné obchody uzavřeny, zažívaly podle dřívějších informací ČTK značný nárůst prodejů. Obavy z propuštění Celkově ale podle agentury v době krize ubylo lidí, kteří by chtěli změnit práci. "Obavy z propouštění se projevily na klesajícím zájmu Čechů měnit práci a na rostoucí loajalitě vůči stávajícímu zaměstnavateli," uvedla Jitka Součková z Grafton Recruitment. Koronavirus také změnil preference uchazečů o práci. Dříve patřily k nejdůležitějším podmínkám při hledání práce výše mzdy, vzdálenost práce od domova nebo typ pracovní smlouvy. Nyní ale lidé hned na druhé místo za výši mzdy řadí mezi nejdůležitější podmínky v nové práci jistotu dlouhodobého udržení místa. Nejvyšší od roku 1993. Státní dluh Česka překročil dva biliony Přečíst článek › Průzkumy pro Grafton Recruitment prováděla společnost Behavio letos v únoru a červnu. Průzkumů se zúčastnilo 2200 ekonomicky aktivních lidí. Grafton Recruitment působí v celém Česku. Zabývá se náborem pracovníků, poradenstvím v zaměstnávání nebo agenturním zaměstnáváním.

Autor: ČTK