Propad potvrzují pasažérské statistiky za červenec, které dnes Letiště Václava Havla vydalo. Celkem bylo odbaveno 250 tisíc cestujících, což je o 87 procent méně než loni. Za stejný měsíc loňského roku prošly pražským letištěm téměř dva miliony lidí. Nejvíce cestujících letělo letos v průběhu července na linkách mezi Prahou a Burgasem, Amsterdamem a Heraklionem, ze zemí pak do Řecka, Velké Británie a Bulharska.

#COVID19 Many airports are still very heavily affected. This shows flight numbers yesterday – passenger numbers will generally be even worse @ACI_EUROPE @Transport_EU @CANSOEurope @A4Europe @IATA @eraaorg @EBAAorg @ECACceac pic.twitter.com/Crz3PXIn6B