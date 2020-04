Vláda po úterním jednání zveřejní scénáře uvolňování restrikcí pro obchody a služby. Řekl to dnes ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Jak dodal, počítá se se třemi vlnami uvolňování. Zástupci podnikatelů v ČT uvedli, že jim stále chybí harmonogram uvolňování. Současnou ekonomickou situaci vyvolanou koronavirem vláda podle Havlíčka nebude řešit zvýšením daní.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček vystoupil 6. dubna 2020 v Praze na tiskové konferenci po jednání vlády o dalších opatřeních při řešení dopadů epidemie koronaviru. | Foto: ČTK

"Vláda to v úterý rozhodne, přednese scénáře uvolňování. Počítá se s třemi vlnami, pokud tam nebudou nějaké komplikované, toxické segmenty. Jde o maloobchodní prodeje a služby," uvedl Havlíček. Mezi jednotlivými vlnami by podle Havlíčka mohly být týdenní či desetidenní odstupy. V prvních týdnech v květnu by mohlo být téměř vše otevřené, ale samozřejmě s ohledem na vývoj šíření koronaviru, dodal. Podnikatelé by se měli o otevření dozvědět s dvou až třídenní předstihem, řekl dále. Uvedl, že dohled nad dodržováním hygienických a dalších bezpečnostních pravidel bude tvrdý a jejich porušení bude sankcionováno.