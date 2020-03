Například v Keni, která je velkým dodavatelem fazolí a hrachu do Evropy, si musela polovina pracovníků v odvětví vybrat povinně dovolenou. Země tak nemůže odesílat objednávky, a to navzdory tomu, že poptávka evropských prodejců stoupá.

Podobně tomu je u dalšího významného dodavatele, Jihoafrické republiky, kde od dnešní půlnoci budou platit třítýdenní karanténní opatření. "Až do počátku tohoto týdne jsme byli v dobré kondici, ale teď se věci velmi komplikují," uvedl Hans Muylaert-Gelein, šéf společnosti Fruits Unlimited, která ovoce a zeleninu vyváží do Británie. "Ruší se čím dál více letů, a tak čekám, že nastane velké narušení (dodávek)," dodal.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Přeprava zbylými letadly v provozu se prodražuje. Provozovatelé za uplynulé dva týdny ztrojnásobili cenu za přepravené kilo čerstvého ovoce a zeleniny na tři dolary (75 korun), uvedl šéf keňského sdružení vývozců ovoce a zeleniny, které zastupuje 117 pěstitelů a exportérů.

Nedostatek pracovníků

Západní dodavatelské řetězce se potýkají s nedostatkem řidičů kamionů či omezeními uvalenými na námořníky, uvádějí logistické firmy. Problémy se mohou týkat i trvanlivějších plodů jako citrusy, které se zpravidla přepravují námořní dopravou. Nyní se ale kvůli omezením v Číně nedostává kontejnerů, uvedl Muylaert-Gelein.

Hrozí také, že nedostatek migrujících pracovníků ohrozí produkci několika hlavních evropských dodavatelů včetně Španělska, největšího vývozce ovoce a zeleniny v EU.

Například do andaluské provincie Huelva mělo na sklizeň jahod a dalších plodů dorazit z Maroka na základě dohody Madridu a Rabatu 16 tisíc pracovníků, převážně žen. Do 12. března jich přijela necelá polovina, protože Maroko do 20. dubna uzavřelo hranice.

Philippe Binard, který vede sdružení Freshfel Europe zastupují evropské producenty ovoce a zeleniny, míní, že nedostatek sezónních pracovníků je nyní hlavním problémem odvětví. Komplikované je podle něj také povinné zachovávání nařízených odstupů mezi lidmi, třeba při dopravě pracujících na místo práce. Supermarkety by se mohly přesunout k prodeji těch produktů, do jejichž pěstování, sklizně a dopravy lze snáze zapojit mechanizaci, myslí si Binard.

Německý potravinářský sektor se každoročně spoléhá zhruba na 286 tisíc sezónních pracovníků. Ministr zemědělství jedná s leteckou společností Lufthansa, zda by je do země mohla dopravit. Zavžováno je také prodloužení doby, po kterou mohou v Německu pracovat, nad nynějších 70 dní.

Francouzští farmáři očekávají, že jim letos při sklizni bude chybět 200 tisíc pracovníků. Pomáhat by při ní mohli ti, kteří v poslední době přišli kvůli pandemii o práci.

Omezení na hranicích narušila také pohyb zboží po EU, někde se nyní čeká až 18 hodin. Evropská komise země sedmadvacítky vyzvala, aby zajistily volný pohyb zboží zavedením "zelených pruhů", a kamiony tak na hranicích nestrávily déle než 15 minut.