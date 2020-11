Producenti videoher či herních konzolí zažívají zlaté časy. Jejich produkty nyní řadě lidí pomáhají přežít omezení zavedená kvůli šíření covidu-19.

Hráči počítačových her - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Zákaz vycházení po deváté večera omezení kontaktů s ostatními? Nevadí. Fanoušci počítačových her mají před sebou probdělé noci u monitorů. Útěk z reality do virtuálního světa využívá v Českuv době pandemie řada lidí. „Po hrách je v době koronavirové krize obrovský hlad. Je to logické, když jsme všichni víc zavření doma,“ řekl Zdeněk Záhora, který na brněnské Masarykově univerzitě vede herní spolek.