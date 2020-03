Podle rozhodnutí vlády mohou čerpat ošetřovné. Tedy pokud si platí nemocenské pojištění, jinak na něj nárok nemají. Formulář si lze stáhnout na webu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). „Potvrzení o nároku na dávku nevyplňuje praktický lékař, ale škola,“ uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Počet rodičů, kteří mohou nabídky využít, jde do statisíců. Rodičovské páry mají nárok na dávku u dětí do deseti let, samoživitelé do šestnácti. Jenom žáků prvních až čtvrtých tříd, na které se tato možnost vztahuje, je zhruba450 tisíc. Kolik lidí už včera reálně o vyplácení dávky požádalo, ČSSZ Deníku na jeho dotaz nesdělila.