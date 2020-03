ON-LINE ke koronaviru ZDE

Výjimku budou mít obchody s nákupní plochoud o 200 metrů čtverečních, kam spadají například prodejny ovoce a zeleniny či menší samoobsluhy na vesnicích. „Necháme to, ať si to zorganizuje každá konkrétní prodejna s tím, že majitel prodejny bude muset při nákupu upřednostnit seniory nad 65 let,“ uvedl Babiš pro iDnes.

Větší prodejny pak budou muset seniorům vyhradit dobu od 8:00 do 10:00 hodin. „Ti, kteří jedou ráno z nebo do práce, si stihnout nakoupit mezi 7:00 a 8:00,“ doplnil premiér.

Připomínky občanů

Důvodem již třetí změny během několika dnů jsou podle Babiše stížnosti Čechů, kteří chodí do práce a nemohou si nakoupit svačiny, nebo se naopak vrací domů z noční směny. „Nikdo si neumí představit, co vše nám chodí za nejrůznější připomínky. Snažíme se to tedy pozměnit. Takže to nejspíš zítra znovu změníme,“ vysvětlil premiér.