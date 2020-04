"Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů požadují, aby ministr zdravotnictví Adam Vojtěch neprodleně řešil otázku mimořádných příplatků pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví, kteří pečovali a pečují o pacienty s covid-19, ale i pro další zaměstnance zdravotnictví, neboť i od nich vyžaduje současná pandemie mimořádné pracovní i osobní nasazení, což se týká jak zdravotníků, tak i nezdravotníků," uvedly odborové svazy ve společném prohlášení.

Premiéra Andreje Babiše (ANO) svazy vyzvaly, aby "vyžadoval splnění svého veřejně daného slibu o odměnách pro zaměstnance bojující s nákazou covid-19 v první linii tak, aby ji dostali spravedlivě všichni, kteří si ji zaslouží, a to v nejvyšší možné výši a nejbližším možném termínu".

Ministr v polovině dubna vyzval ředitele fakultních a dalších ministerstvem přímo řízených nemocnic, aby vyplatili těmto zaměstnancům odměny 100 až 500 korun za hodinu, lidem v odběrových místech 1500 korun. Vláda navíc v pondělí šesti z těchto nemocnic schválila 6,6 miliardy korun, které jim mají pomoci s oddlužením.

Jednání s pojišťovnami

Ministr na začátku dubna uvedl, že se zdravotními pojišťovnami jedná o nastavení bonifikací pro nemocnice, které léčí lidi s covidem-19. Dnes při projednávání zvýšení plateb za státní pojištěnce, která má do zdravotnictví přinést letos a v příštím roce dalších zhruba 70 miliard korun, senátory informoval také o tom, že předloží do dvou týdnů vládě novelu, aby mohl upravit úhradovou vyhlášku. Měla by odrážet výpadek běžné péče za koronavirové krize, motivovat poskytovatele, aby péči dohnali, a právě umožnit bonifikaci nemocnic, které se starají o pacienty s nemocí covid-19.

Zdravotní pojišťovny už v březnu deklarovaly, že nemocnicím nechají původní výši záloh i v případě, že v době epidemie ošetřily méně pacientů, a nebudou vyžadovat jejich vracení. Zdravotnictví mělo mít letos s dispozici asi 350 miliard korun, zhruba polovina jde do nemocnic. Ministerstvo odhadlo, že schodek veřejného zdravotního pojištění bude letos asi 40 miliard. Pojišťovny ho dorovnají z rezerv z minulých let.

Z celkových 60.328 lůžek ve 194 nemocnicích je akutní péče poskytovaná na zhruba 48.000 lůžkách. Kraje zřizují asi 38 procent lůžek akutní a následné péče, města necelých osm procent. Ve státem řízených nemocnicích pracuje asi 20 procent z celkem zhruba 50.000 lékařů a zubařů a téměř 25 procent nelékařských zdravotníků. Dalších 20 procent lékařů a 29 procent zdravotníků pracuje v krajských nemocnicích.