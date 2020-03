Český statistický úřad ve městě eviduje 107 hromadných ubytovacích zařízení. „Ty ale představují jen zhruba polovinu ubytování ve městě, nejsou tam malé penzionky a ubytování v soukromí,“ upozorňuje Eva Vaněčková z Českokrumlovského rozvojového fondu (ČKRF). „Trendy se z těchto dat nějaké vyčíst dají, nicméně letošní čísla tam ještě nejsou, takže pokles mapovat přesně nemůžeme.“

Město častěji čistí WC

Častější a intenzivnější dezinfekce veřejných toalet, to je jedno z opatření, které má nyní smysl dělat. „V návaznosti na aktuální obavy z koronaviru přistoupil po vzoru správy zámku k intenzivnějším ochranným opatřením také Českokrum-lovský rozvojový fond, který ve městě provozuje veřejné toalety,“ upozorňuje mluvčí města Petra Nestávalová. „Krajská hygienická stanice doporučuje v době chřipek, nachlazení a celkově respiračních onemocnění dezinfikovat WC virucidními prostředky. Pracovníci úklidu tak několikrát denně používají koncentrovaný prostředek DEZOX na podlahy, kliky, baterie a ostatní exponovaná místa na toaletách.“

Alespoň nějaká konkrétní data poskytl Deníku ředitel ČKRF Petr Troják – ta se týkají počtu zájezdových autobusů, jež od loňského léta ve městě platí poplatky. „Pokud porovnám průměrný počet zájezdových autobusů za den, tak jsme v únoru evidovali oproti lednu o 25 % méně odbavených autobusů. V lednu jezdilo průměrně 43 autobusů za den, v únoru byl průměr zhruba 31 autobusů za den. Únor bývá vždy slabší, můžeme tedy říci, že poslední dva týdny zaznamenáváme pokles v počtu odbavených autobusů o asi 15 až 20 procent za den.“

Ztráty hoteliérů a dalších ubytovatelů na tržbách v souvislosti s dramatickým úbytkem zahraničních hostů kvůli koronaviru den ode dne narůstají. Jen na území Turistické oblasti Budějovicko by se v prvním pololetí letošního roku měly jejich tržby podle střízlivých odhadů propadnout meziročně o téměř 90 miliónů korun. Zástupci zdejšího destinačního managementu už proto bijí na poplach a hledají řešení, jak poskytovatelům služeb v cestovním ruchu pomoci tyto ztráty nahradit, či alespoň minimalizovat.

"Na jihu Čech se ubytovalo loni bezmála 1,8 miliónu hostů, z toho téměř 1,2 miliónu hostů z tuzemska a více než 636 tisíc ze zahraničí, na téměř 4,5 miliónu nocí. Více než polovinu všech zahraničních hostů regionu loni tvořili Asiaté. Každým čtvrtým zahraničním turistou byl Číňan. A ti všichni nyní chybí. V plné nahotě se tak nyní odkrývá někdy zpochybňovaný přínos cestovního ruchu pro tuzemskou ekonomiku i pro ekonomiku konkrétních regionů a oblastí," přidává podrobnosti Vojen Smíšek, manažer marketingu destinace Budějovicko.

Ani jednu objednávku na březen nemá Štěpán Kelbich, který s manželkou pronajímá v Českém Krumlově jeden apartmán: „Většina rezervací nám chodí přes Booking.com a zatím nic. Březen sice většinou nemíváme bůhvíjak silný, ale něco vždycky bylo. Teď ne. Naši hosté jsou převážně z Evropy, USA a Austrálie, z Číny minimálně. Počítám, že tam, kde se zaměřují na velké skupiny z Číny, na tom budou podobně jako my.“

Město virus neřeší

Starosta Českého Krumlova Dalibor Carda žádné změny v chodu města zatím nenařídil. „Dezinfikujeme přístupové terminály včetně záchodů, tedy místa, kde se turisté pohybují ve velkých počtech, jinak nepodnikáme nic, protože to zatím nemá smysl. Když se podívám z okna radnice na náměstí, podle mého to je klasický únor. Ale jak se to vyvine dál, nevím, samozřejmě že se může stát, že počty zájezdů ještě rapidně poklesnou.“

Propadat panice není nutné ani podle Davida Šťastného, předsedy Destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko: "Jižní Čechy jsou z hlediska šíření koronaviru stále velmi bezpečnou oblastí a díky zavedeným preventivním opatřením by jí i měly zůstat."

Cílem manažerů destinace nyní bude podle něj v těsné součinnosti s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu (JCCR) přesvědčit Čechy, aby letošní dovolenou trávili raději „doma“.

Krize snad brzy pomine

„Myslím, že krize brzy přejde a že se situace pomalu zklidňuje,“ říká Zanzan Liu z Českého Krumlova, původem z Číny, jednatelka cestovní kanceláře a čínsko-české agentury, která ze svého pohledu zaznamenává zhruba poloviční úbytek turistů. „V Číně platí zákaz dál. Postupně se ale otevírají další a další místa, jinde omezení, třeba v oblasti Wu-Chanu, platí dál. Očekáváme, že s oteplením počasí epidemie ustoupí. Ale než se turismus v Číně dostane na úroveň před ní, bude to nějakou dobu trvat, možná i dva roky. Lidé nechodili do práce a musí napřed všechnu práci dohnat, pak až budou moci zase začít cestovat.“

Nákupní horečka řádí i v Krumlově

„Byla jsem v Lidlu a masakr, lidi nakupují jako blázni, hlavně mouku a těstoviny,“ zhodnotila Eva Cieslarová z Větřní, která do Krumlova zajela na nákup. „Že tam bývá nacpáno ve čtvrtek, když začínají slevy, to vím, ale tohle? To mi hlava nebere.“

Co se roušek týká, v Krumlově zatím k dostání jsou, i když ne v každé lékárně, někde už jsou vyprodané. „Roušky ovšem brání v přenosu infekce pouze směrem od nakaženého, jako ochrana před nakažením neslouží,“ upozorňuje Jindřich Florián, ředitel krumlovské nemocnice.

Ředitele nemocnice neděsí virus, ale možná karanténní opatření

V úterý v poledne mají ředitelé jihočeských nemocnic schůzi, kde se dozví, co se bude dít v souvislosti se šířícím se koronavirem dál. „Zatím se chováme běžně, pro naše zaměstnance platí, aby se chovali jako při chřipce, tedy dodržovali konkrétní hygienické zásady,“ říká ředitel českokrumlovské nemocnice a lékař-internista Jindřich Florián.

„Já osobně největší strach nemám z koronaviru jako takového, ale z možných karanténních opatření. Pokud by se každý, kdo se dostane do styku s nositelem viru, měl zavřít na čtrnáct dnů do karantény, mohlo by nám to zavřít nemocnici. Pokud bychom přišli o patnáct, dvacet zaměstnanců, těžko bychom zajišťovali obvyklý provoz a nemohli nemocnici nechat otevřenou v plném rozsahu.“

V případě, že by do českokrumlovské nemocnice přišel pacient s koronavirem, zkontaktovali by krajskou hygienickou stanici. „Pokud by to pak hygienici nařídili, byl by speciálním autem převezen do českobudějovické nemocnic.“ V Českém Krumlově totiž nejsou infekční pokoje ani oddělení. „Pandemický plán České republiky nám nařizuje, abychom počítali s tím, že bychom v případě pandemie zavřeli třeba jedno celé oddělení a vyčlenili ho pro nemocné, ale to se týká katastrofických scénářů.“

Roušky, respirátory a dezinfekci zatím v nemocnici mají. „Dost jich ale rozhodně nemáme, protože jeden respirátor proti koronaviru stojí šest set padesát korun a vydrží osm hodin na jednom člověku.“