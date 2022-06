Bude poledne a vedro na litvínovském letním koupališti u Koldomu sílí. Kdo může, chladí se ve vodě nebo odpočívá ve stínu, ale 61letá Hana z Litvínova stojí v plavkách u jedné z lip a se sluncem v zádech natahuje ruku do koruny pro voňavé žluté květy, které dává do papírového sáčku. Ve větvoví není sama. Nad hlavou jí bzučí včely. „Ještě mě žádná nebodla,“ směje se opálená seniorka, která sbírá květy na lipový čaj. „Je vynikající na průdušky a na kašel, když je člověk nachlazený,“ vysvětluje.

Letní koupaliště plné stromů vnímá jako přírodní zónu a je ráda, že se za bylinkami nemusí nikam složitě trmácet. „Tady vždycky něco kvete. Sbírám tu i červený jetel, ten je dobrý na bolest v krku a dělám z něj i med, ale letos je sucho, takže ho roste méně,“ říká Hana. Léčivky sbírá na koupališti každý rok. Zaplatí vstupné, jde do bazénu, relaxuje na dece a pak využívá místní úrodu. „Nenudím se. Chodím sem pořád, protože jsem v důchodu,“ dodává. Venkovní bazény u Koldomu zná od malička. Pamatuje i skokanskou věž u velkého bazénu, kde se v roce 1974 uskutečnilo mistrovství ČSSR ve skocích do vody s mezinárodní účastí. Tehdy přijel dvojnásobný olympijský vítěz Klaus Dibiasi z Itálie a československá reprezentantka Milena Duchková.

Dovolená na vodě se prodraží. Ceny výrazně rostou i v půjčovnách lodí

Od té doby se na starém koupališti hodně věcí změnilo, a stále lidi přitahuje. Patří k nim i rodiny s dětmi. „Máme to sem kousek a jsou tu klouzačky, které mají děti rády. Já dávám přednost koupání v jezerech, ale tam zase není takové zázemí pro malé,“ říká 37letá Alena z Litvínova. Matky oceňují i brouzdaliště pro nejmenší, kde jsou v bezpečí. „Tohle u rybníků nenajdete,“ tvrdí 34letá Jarka, která je spokojená také s občerstvením.

Pultovou prodejnu jídla a pití provozuje na koupališti už deset let Rudolf Vačkář. „Největší zájem je o langoše, na které si dělám doma těsto sám. Z nápojů lidi nejvíc kupují točenou malinovou limonádu, ale máme i pivo,“ upozorňuje Vačkář, který má otevřeno rovněž pozdě večer, pokud se na koupališti promítá v letním kině. Přestože i on musel reagovat na celostátní růst cen, zájem o občerstvení podle něj neklesá. „Nezdražili jsme tak razantně, že by to lidi odradilo a nic si nedávali,“ říká.

Zdražovat musel i provozovatel městského koupaliště. Kvůli vzrůstajícím nákladům zvýšil vstupné do areálu o pětinu. Základní vstupenka za celodenní pobyt nyní stojí 100 korun. Alternativou je nákup celosezonní permanentky za 1 000 korun. „Je to velice výhodné, a proto je o permanentky velký zájem. Umožňují totiž neomezený vstup na koupaliště,“ uvedla vedoucí provozu společnosti SPORTaS Anna Egerová. Někteří lidé si chodí na koupaliště zaplavat i dvakrát denně, ráno a večer, což s jednou běžnou vstupenkou nejde. S permanentkou ale dost ušetří.

Desítka za 11? Ceny piva jdou nahoru, lahvové ale před drahotou zachraňují slevy

V Mostě mají lidé na výběr ze dvou letních koupališť, kde celodenní vstupné také podražilo. Jedni dávají přednost soukromému areálu Ressl, kde dospělí platí 130 korun, druzí vyhledávají venkovní bazény městského aquadromu, kde je cena o 10 korun nižší. Oba areály nabízejí řadu atrakcí i sportovišť.

„Tady jsou pěkná zákoutí i stín na kočárky a je tu domáctější a přírodnější prostředí,“ řekla návštěvnice koupaliště Ressl, jehož výhodou je umístění na okraji lesa a otevřená restaurace, která funguje nezávisle na sousedním občerstvení.

Přehled cen

Koupaliště Ressl, Most

celodenní vstupné

dospělí: 130 Kč

děti do 150 cm: 90 Kč

po 16. hodině zvýhodněné vstupné

dospělí: 100 Kč

děti do 150 cm: 70 Kč

Otevřeno každý den od 9 do 19 hodin (podle počasí).

restaurace

rajská omáčka, houskový knedlík: 145 Kč

smažený květák, brambory: 145 Kč

kuřecí řízek, hranolky: 150 Kč

smažený sýr, hranolky: 150 Kč

bramboráčky 4 ks: 53 Kč

hranolky, kečup/tatarka: 50 Kč

Aquadrom Most - venkovní bazény

celodenní vstupné

dospělí: 120 Kč

děti, studenti, důchodci, invalidé: 85 Kč

děti do 110 cm: 20 Kč

rodinné vstupné: dospělí 105 Kč, děti do 15 let 70 Kč

po 16. hodině zvýhodněné vstupné

dospělí: 105 Kč

děti, studenti, důchodci, invalidé: 75 Kč

Otevřeno každý den od 9 do 20 hodin (podle počasí).

občerstvení

párek v rohlíku: 40 Kč

hranolky: 50 Kč

sekaná v housce: 60 Kč

cukrová vařená kukuřice: 60 Kč

točené pivo 0,4 l: 35 Kč

točená limonáda 0,4 l: 30 Kč

káva: 30 Kč

zmrzlina kopeček: 30 Kč

Koupaliště Koldům, Litvínov

celodenní vstupné

dospělí: 100 Kč

děti do 1 roku: zdarma

senioři nad 65 let a invalidé: 70 korun

rodinné vstupné: dospělí 70 Kč, dítě do 15 let 50 Kč (pro max. 2 dospělé a max. 3 děti)

děti, studenti, důchodci, invalidé: 85 Kč

děti do 110 cm: 20 Kč

po 16. hodině zvýhodněné vstupné

dospělí: 105 Kč

děti, studenti, důchodci, invalidé: 75 Kč

Otevřeno každý den od 9 do 19 hodin (podle počasí).

občerstvení

domácí langoš (česnek, kečup, sýr): 80 Kč

párek v rohlíku: 35 Kč

hranolky, tatarka/kečup: 50 Kč

hamburger: 55 Kč

cheesburger: 60 Kč

sýr v housce: 80 Kč

vařená kukuřice: 50 Kč

pivo, nealko 0,5 l: 35 Kč