Koupě chaty a chalupy? Největší zájem je o Beskydy s výhledem na Lysou horu

/INFOGRAFIKA/ K pořízení rekreační nemovitosti letos postačí Čechům zhruba stejně peněz jako loni. Pořídí si za ně ale menší stavení na menším pozemku.

Zájem Čechů o chalupaření neklesá. V Moravskoslezském kraji je podle očekávání největší zájem o chaty v Beskydech a Jeseníkách.

Průměrná cena víkendových nemovitostí tam aktuálně činí 1,3 milionu korun.

Vyplývá to z údajů inzertních novin a serveru Annonce, které má Deník exkluzivně k dispozici (viz níže).

Zájemci o chalupy v Beskydech hledí především na dobrou dopravní dostupnost, a to i v zimních měsících.

„Dalším klíčovým kritériem je pak výhled. Pokud chata nebo chalupa leží v pomyslném trojúhelníku mezi Lysou horou, Smrkem a Kněhyní, pak je o ni velký zájem,“ říká šéf ostravské realitní kanceláře ORSA Marek Demel s tím, že v Jeseníkách právě lepší dostupnost schází.

„Cesta z Ostravy trvá až dvě hodiny, což lidé nejsou ochotni akceptovat. Obzvlášť cesta z Opavy do Jeseníku je velmi špatná,“ uvedl Marek Demel (na snímku).

Co kromě místa nejvíce zajímá vaše klienty před koupí víkendové nemovitosti?

Těch faktorů je samozřejmě hodně. Ale klíčová je dopravní dostupnost a to i v zimních měsících. V chatových oblastech, kde jsou menší pozemky, pak určitě těsnost se sousedy. A v poslední době se objevují obavy ze sucha a vysychání studní. Tudíž by klienti rádi veřejný vodovodní řad, což je v mnoha místech nemožné a nereálné.



Jak se prodávají nemovitosti v Beskydech?

Minimálně polovina je v nabídce víc než rok. Většinou se jedná o chaty s přemrštěnou cenou. Majitelé často ani nejsou přesvědčeni, že chtějí chaty prodat a spíše jen zkoušejí, kolik by mohli dostat. Jsou pak vlastně spokojeni i s tím, že jejich nemovitost je v nabídce, a kalkulují jen s možností, co kdyby se náhodou movitý klient našel.



Je to časté?

Mohu uvést příklady. Třeba chalupu ve Starých Hamrech, kdy prodejní cena činila před rokem 12 milionů korun, a dnes je skoro o pět milionu nižší. Nebo chata v Čeladné s velkým pozemkem a opět: prodejní cena před rokem osm milionů korun, a nyní o 3,5 milionu nižší a stále bez kupce.

Zmínil jste Čeladnou, kde je cena pozemku proti jiným lokalitám v Beskydech relativně vysoká. Už dosáhla svého stropu?

Těžko říct, ale z mých zkušeností jsou ceny vyšponované na maximum a vlastníci taky spíše zkouší, zda se ještě vůbec najde kupec. Muselo by se jednat skutečně o exkluzivní místo. Za sebe mohu říct, že už netáhne jako v nedávné minulosti ani pozemek nebo postavený dům v blízkosti golfového resortu. I tyto domy se normálně na trhu prodávají a objevují v nabídce. To v minulosti nebývalo zvykem. Z Čeladné se stalo menší městečko, což některé zájemce odrazuje.

Jak dlouho klienti vysněnou chatu vybírají?

Od řady klientů slyším, že marně hledají už přes rok. Nabídka chat a chalup právě v Beskydech sice nějaká je, ale příliš se nemění. Vzhledem k tomu, že právě tento segment trhu neustále sleduji, mohu konstatovat, že ceny jsou přemrštěné. Proto je minimálně polovina nemovitostí v nabídce už déle než rok.

Chcete si pořídit chatu či chalupu?

Milion korun ve většině Česka nebude stačit

Toužíte po chatě či chalupě někde na horách? Pak se připravte, že v Krkonoších ji seženete v průměru za 2,7 milionu korun. V Jeseníkách, Beskydech a na Šumavě vás sice vyjde zhruba na polovinu, ale pořád musíte být „milionáři“.

O moc lepší to není ani jinde v Česku: průměrná cena požadovaná za víkendovou nemovitost aktuálně činí 1,3 milionu korun, vyplývá z údajů inzertních novin a serveru Annonce, které má Deník k dispozici.

Jen ve čtyřech krajích země se dá chata či chalupa pořídit v průměru pod milion. A to na Zlínsku (ale mimo Beskydy), na Olomoucku či v Moravskoslezském kraji (opět jen mimo hory) a možná překvapivě i v Praze. Jenže v metropoli je statistika zkreslená velmi malou nabídkou „pidichatek“.

Letos menší parcely

Ve srovnání s loňskem se částka, kterou musíte mít připravenou na koupi víkendové nemovitosti, nijak výrazně nezměnila.

„Češi si letos sice kupují skoro stejně drahé chaty a chalupy, ale s mnohem menší parcelou než loni,“ říká Lenka Černá, ředitelka Annonce. „Když se vezme v potaz cena přepočítaná na metr čtvereční pozemku, pak vzrostla meziročně o téměř dvanáct procent.“

Kde si lidé letos připlatí za metr pozemku nejvíc?

„Na Vysočině. Tam cena rostla až o 65 procent. Ale je to dáno mimo jiné tím, že se v nabídce objevovala velká selská stavení, navíc moderně vybavená. Jejich ceny přesahovaly i pět milionů, což s cenou v regionu zahýbalo,“ podotýká Černá.

Ostatně nabídka luxusnějších selských stavení s rozsáhlým pozemkem a nezřídka i s bazénem zahýbala i statistikou v Jihočeském kraji. A letos jsou tam víkendové nemovitosti nabízené za vyšší průměrnou cenu než v atraktivní horské oblasti Šumavy.

„Na Šumavě se totiž prodávají většinou pouze typické chaty a chalupy,“ uzavírá Černá.

Chalupářství láká

Zejména v době prázdnin jsou tuzemské chaty a chalupy v permanenci: podle dat Českého statistického úřadu strávilo ve svých rekreačních zařízeních ve třetím kvartále loňského roku – tedy během června až září – alespoň část dovolené více než 1,3 milionu Čechů. A dalších 1,5 milionu jelo k „babičkám“, tedy k příbuzným a známým.

Jde o nejvyšší čísla za posledních minimálně sedm let.