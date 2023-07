„Našli jsme recept, který pochází z oblasti Údolí králů a dal by se datovat asi do roku 500 před naším letopočtem,“ říká o várce, která čítá přes tisíc litrů, majitel minipivovaru Jiří Janeček.

A právě zmíněné přísady se staly i hlavním zdrojem nového piva v Jincích na Příbramsku, které pivovarníci za Malého Janka začali vařit minulý týden.

„Nejprve jsme datle uvařili ve vodě a pak nalili do varny, přidali vodu, chléb, ječmen a pšenici. Poté jsme pivo vařili infuzí, jako když vaříme svrchně kvašená piva. Bylo s tím hrozně moc práce, tedy hlavně s datlemi. Při zcezování nám jejich slupky zalepovaly síto,“ popisuje majitel pivovaru.

V pivovaru Malý Janek vaří pivo podle dva a půl tisíce let staré receptury. Podle majitele pivovaru Jiřího Janouška (na snímku) bude první várka hotová za dva týdny.Zdroj: Deník/Petr Vaňous

Staroegyptské pivo lze připodobnit současnému pivnímu stylu ALE. „Zatím nám vychází, že bude mít stupňovitost jedenáct a něco přes pět procent alkoholu. Podle prvné ochutnívky je velmi příjemně osvěžující a sladké. Pokud bude chutnat i lidem, rádi jej zařadíme do našeho portfolia,“ slibuje Janeček. Poprvé by podle něj mohli lidé pivo s příznačným názvem Ramses 11 ochutnat za dva týdny.

Pivo z bronzu

Ramses není jediné pivo v Česku s kořeny v době před narozením Krista. Na letošním červnovém festivalu v Pardubicích totiž přivezli pivovarníci z Bohdanče na Kutnohorsku první várku piva Sluneční bárka. Inspirovali se přitom recepturou starou tři tisíce let, kterou archeologové rozluštili z nalezené bronzové nádoby v Kladině na Pardubicku.

„Když se vědcům podařilo rozluštit, že vzácná bronzová nádoba nalezená v Kladině obsahovala nejstarší pivo ve střední Evropě, pokusil se jej chemik a člen vědeckého týmu Lukáš Kučera z Univerzity Palackého v Olomouci rekonstruovat,“ osvětlil vznik piva ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. V pivu vařeném z prosa se snoubí chuť světlíku, mochny, tužebníku, jitrocele, pelyňku a připomíná dnešní pivo typu Gruit.

Podle pivního expertaz České zemědělské univerzity v Praze Tomáše Maiera je přínosné, že pivovarníci občas sáhnou do historických pramenů. „Je dobré, že se občas snaží oživit tradice. Ne všem by však chutnala piva, která pili naši předci. Přeci jenom dnešní pivo je někde úplně jinde. Na druhou stranu to vnímám jako osvěžení pivního trhu. V masovém měřítku se to však vařit nebude,“ uvedl Maier.