Kováčik se ujal funkce šéfa Ředitelství silnic a dálnic. Chce provést změny

Nový šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Pavol Kováčik chce do úřadu zavést nové formy práce, které mají zintenzivnit a urychlit dopravní výstavbu. Jde například o nové projektové řízení a kontrolní mechanismy. Jeho dalším cílem je zefektivnit řízení dopravního provozu při krizových situacích. Řekl to novinářům poté, co jej nový ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) dnes uvedl do funkce. Kováčik na pozici generálního ředitele ŘSD nahradil Jana Kroupu, který skončil v pátek.

Podle Kremlíka je prvořadým úkolem šéfa silničářů nastavit nové procesy, které urychlí dopravní výstavbu. "Chtěl bych, aby pan nový generální ředitel vnesl do fungující organizace nový impulz a účinně činil kroky k urychlení a zintenzivnění výstavby," řekl Kremlík. Kováčik k tomu uvedl, že chce v organizaci zavést nové pracovní postupy. "Provoz a samotná práce ředitelství se vyvíjí a je potřeba věci posunout dál, zavést nové impulzy a nové formy práce," podotkl. Zaměřit se chce zejména na nové formy projektového řízení, které by mělo zefektivnit přípravu investic. Ministr dopravy odvolal šéfa ŘSD Jana Kroupu. Kvůli urychlení staveb Přečíst článek › Součástí nových postupů na ŘSD by podle ministra dopravy měla být i větší kontrola staveb, aby se tak stát vyvaroval případných zpoždění nebo chyb. ŘSD by tak podle něj mělo zavést přísnější kontrolní mechanismy. "Chci, aby bylo zcela jasné, kdo je za co konkrétně odpovědný, a následně se uplatňovala případná odpovědnost toho dotyčného," dodal Kremlík. Víc informací řidičům Dalším Kováčikovým úkolem je lépe řešit krizové situace v provozu a předcházet jim. "Chci aby ředitelství bylo plně otevřeno veřejnosti, aby řidiči měli informace, co se děje, jak se řeší problém a jaká opatření k nápravě jsou ze strany státních orgánů zavedeny," uvedl ministr. Kováčik se chce zaměřit zejména na vytížené silnice, některé z nich jsou podle něj na hraně své kapacity. Kováčik dosud působil jako předseda dozorčí rady SFDI a na ministerstvu byl členem expertního týmu pro přípravu projektu PPP na dálnici D4. V minulosti pracoval také jako investiční ředitel Národní dálniční společnosti na Slovensku nebo jako předseda představenstva Inženýrských staveb Košice. Zeman jmenoval tři ministry včetně Benešové. Nenechte se otrávit, vzkázal Přečíst článek › Kroupa byl v čele ŘSD od prosince 2014, ministr Kremlík jej odvolal pouhé tři dny po svém jmenování ministrem. V posledních měsících veřejnost Kroupu kritizovala kvůli tempu výstavby a modernizace dálnic. Vyčítala se mu také situace z loňského prosince, kdy se kvůli zpoždění oprav D1 a hustému sněžení tvořily na páteřní dálnici mnohahodinové kolony. V Česku je nyní rozestavěno 39 dálnic a silnic první třídy. Jde o 140 kilometrů nových dálnic, 52 kilometrů oprav dálnice D1 a 63 kilometrů silnic první třídy. Letos by mělo být otevřeno zhruba 26 kilometrů nových dálnic, loni stát zprovoznil čtyři kilometry. V ČR je v současnosti v provozu 1248 kilometrů dálnic a přes 5642 kilometrů první třídy. Žádná komedie, ale pořádná fraška! V Ostravě začaly provizorní opravy dálnice Přečíst článek ›

Autor: ČTK