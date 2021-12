Česko je před Vánocemi zavalené krabicemi. Vracejte je do obchodů, prosí experti

Češi propadli internetovým nákupům. Platilo to už před pandemií a nyní dvojnásob. V Česku funguje téměř 50 tisíc internetových obchodů a jejich obrat by měl letos poprvé překročit hranici 200 miliard korun. Jenže s rostoucím objemem přepravených zásilek přibývá i nechtěný ekologický problém. Modré kontejnery na vytříděný papír jsou téměř celý rok plné kartonových krabic, a to i přesto, že by mohly posloužit při přepravě dalšího zboží.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

„Obaly jsou navrhované tak, aby vydržely i opakovanou manipulaci. Proto je škoda s nimi zacházet jako s jednorázovými odpady,“ upozorňuje Monika Barešová ze spolku Trash Hero Czech Republic, což je česká nezisková společnost zabývající se ekologií. Rekordní množství papíru Jen pro představu: v roce 2020 "padlo" na výrobu vlnité lepenky rekordních 606 tisíc tun papíru. Za devět měsíců letošního roku to je již 592 tisíc tun, takže po hlavní dárkové sezoně bude rekord opět překonán. Kam ale kartonové krabice odnést, než je jen pohodit u kontejneru? Odpověď lze nově najít v mobilní aplikaci s názvem „Kam s ním?“. Ta obsahuje mapu obchodů, kam je možné použité obaly včetně plastových či papírových výplní po domluvě donést. Předvánoční potíže. E-shopy šetří na krabicích, jsou příliš drahé „Samotné obchody obaly vítají. Je jich aktuálně na trhu nedostatek. Obalový karton za poslední období zdražil o 50 procent. Navíc v očích ekologicky smýšlejících zákazníků tím posilují svoji značku,“ vysvětluje Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko. Jedním z obchodů odebírajících zpětně obalový materiál je i výrobce eko drogerie a eko kosmetiky Tierra Verde. „Krabice a výplňový materiál nám do Popůvek u Brna vozí jednotlivci, kterým se doma nahromadí, ozývají se nám však i firmy, s nimiž máme domluvené pravidelné svozy odložených kartonů. Vše využijeme při balení zásilek z našeho e-shopu. Naším přáním je zachovat zdroje a krásy přírody dalším generacím," říká Petra Lopušníková z Tierry. V aplikaci, kterou lze zdarma stáhnout do chytrého telefonu nebo spustit přímo v internetovém prohlížeči, je již zaevidováno bezmála 150 obchodů. A další postupně přibývají. Obal není odpad I když se síť postupně rozrůstá, jsou lokality, kde lidé takzvaně po ruce mají jen modrý kontejner. V takových případech je dobré využít sociální sítě. Například na Facebooku je skupina Obal není odpad s 9,3 tisíci členy. Ti si pak mezi s sebou použité obaly nabízejí. „Skupina si klade za cíl pomoci obalovému materiálu zůstat v oběhu co nejdéle,“ popisuje správce skupiny Lenka Wernerová. O síle sociálních sítí se v tomto smyslu několikrát přesvědčila čtyřiatřicetiletá Michaela z Rakovníka. Zatímco dříve při vánočním úklidu končily nepotřebné věci včetně krabic v kontejnerech, teď je nabízí k dalšímu využití. „Nevěřila jsem, že by o krabice byl takový zájem. Nakonec jsem se jich s dobrým pocitem všech zbavila,“ dodává. Pozor na předvánoční nákupy v e-shopech. Ani platba dobírkou není zcela bezpečná Moderním trendům podléhají i největší tuzemské internetové obchody. Kartonové obaly rozhodně už nemizí v kontejnerech. „Krabice od dodavatelů recyklujeme a používáme pro přepravu zboží na naše pobočky a franšízy,“ potvrzuje mluvčí e-shopu CZC.CZ Michaela Balarinová. Nejinak je na tom konkurenční e-shop Alza s tím rozdílem, že již nabízí i zpětný odběr krabic. „Například při doručení zboží naší dopravou Alza Expres je možné krabice vrátit jako součást služby instalace ke které patří i odvezení obalového materiálu,“ popisuje mluvčí Daniela Chovancová. Stále je co zlepšovat Češi v uplynulém roce vytřídili více než 228 tisíc tun papíru, dále pak 173 tisíc tun plastového odpadu a přes 161 tisíc tun skla. Pro většinu obyvatel je navíc třídění samozřejmostí: pravidelně odpad do barevných kontejnerů odnáší 73 procent lidí. I když Česko patří mezi státy, kde je třídění na vysoké úrovni, stále je co zlepšovat. Někteří do modrých kontejnerů stále vhazují předměty, které sem nepatří. Jedná se mimo jiné o účtenky vytištěné na termopapíru, fotografie nebo povoskovaný papír ale také například kelímky na kávu. Češi hltají nákupy podle letáků. Ve slevách bývají brambory, ale i webkamery „Jsou totiž opatřeny tenkou plastovou vrstvou, aby se při kontaktu s tekutinou nerozmočily. Pokud chceme vytřídit knihu s pevnou vazbou, je nutné vazbu nejprve odstranit, vyhodit ji do směsného odpadu a stránky pak můžeme vytřídit do modrého kontejneru,“ upozorňuje mluvčí společnosti EKO-KOM Lucie Müllerová. Jedním dechem pak připomíná, že tříděný papír by měl být vždy suchý a neznečištěný. "Použité papírové kapesníky nebo utěrky z hygienických důvodů do modrého kontejneru nepatří," dodává Müllerová.