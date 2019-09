Rakouskou součást zkrachovalé britské cestovní kanceláře Thomas Cook pravděpodobně nebude možné zachránit. Informovala o tom dnes agentura APA. Divize Thomas Cook Austria, pod kterou spadají také aktivity na Slovensku a v Maďarsku, podala návrh na zahájení insolvenčního řízení už ve středu.

Letadlo cestovní kanceláře Thomas Cook. Ilustrační foto | Foto: ČTK

Thomas Cook Austria je třetí největší cestovní kanceláří v Rakousku. "O pokračování podniku se nebude usilovat," uvedl dnes ale rakouský svaz na ochranu věřitelů AKV Europa. Věřitelé totiž nepředpokládají, že by byla sanace podniku z ekonomického hlediska možná. Veškerá podniková aktiva by tak měla jít do likvidace, píše APA.