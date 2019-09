Ať jsou to Baleáry, Kréta nebo Hammamet v Tunisku - krach britské cestovní kanceláře Thomas Cook se v mnoha turistických centrech postaral o pozdvižení. Všudypřítomné jsou obavy o četné nesplacené účty a strach, že další turisté už prostě nepřijedou, napsala agentura DPA. Starosti si ale nedělají jen experti.

Cestující na letišti. Ilustrační foto | Foto: ČTK

Taxikář José z města Torremolinos se navzdory panujícím třicetistupňovým teplotám roztřese při představě, že by se měl snížit počet turistů v tomto plážovém středisku nedaleko Málagy na pobřeží Středozemního moře, ale i v celém Španělsku. "Byla by to katastrofa. Zrovna Britové jsou pro nás ohromně důležití," řekl agentuře DPA. "Tvoří polovinu mých zákazníků a dávají vyšší spropitné než Němci a jiní turisté," vysvětlil.