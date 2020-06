Zvažovaná státní záruka pro leteckou společnost Smartwings je podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) logická. Výše záruky by podle sobotního vyjádření ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) měla být mezi 500 a 900 miliony korun, sám by preferoval 800 milionů. Pokud by České aerolinie (ČSA) zkrachovaly, stát by na dávkách a podpoře vyplatil více, zhruba 1,2 miliardy korun, řekl dnes Hamáček novinářům před jednáním vlády. Kabinet se věcí dnes nezabýval, řekl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO).

Letadlo Českých aerolinií - ilustrační foto.

"Na začátku tady byly nápady, že stát celou společnost převezme nebo odkoupí, s tím jsme souhlasit nemohli. Teď se to dostalo do reálnější polohy. Pokud vím, v případě, že by ČSA zkrachovaly, tak by stát vyplatil v různých dávkách či podporách více než jednu miliardu korun, odhad je asi 1,2 miliardy. Pokud nechceme, abychom vyplatili 1,2 miliardy, musíme najít řešení," řekl Hamáček. Přijde mu logické snažit se o to, aby stát zaplatil co nejméně. U případné půjčky je podstatné, čím bude zaručena, dodal vicepremiér.