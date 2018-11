Kraje stále nevědí, zda od vlády dostanou peníze na silnice

Krajští hejtmani musejí i po včerejším jednání s vládou dál žít v nejistotě, pokud jde o státní příspěvek k financování krajských silnic příští rok.

Kabinet se k zaslání žádné konkrétní částky do regionů nezavázal, ačkoliv na to tlačila Asociace krajů ČR. „My jsme řekli, že podobně jako v minulých letech budeme peníze na krajské silnice shánět v prvním čtvrtletí, a pravděpodobně je seženeme,“ řekl Deníku ministr dopravy Dan Ťok.

Peníze by se podle něj počátkem příštího roku měly najít především v nespotřebovaných výdajích různých ministerstev za rok 2018. Mělo by jít o podobnou částku, jakou kraje dostaly letos, tedy zhruba čtyři miliardy korun.

Hejtmani jsou pro systémové řešení

Stát poslal krajům peníze na opravy silnic II. a III. třídy skrze Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) poprvé v roce 2015. Tehdy šlo o mimořádnou dotaci a fakticky o z nouze ctnost, neboť se státu nedařilo utrácet peníze za dálnice a silnice I. třídy. Tak je alespoň přesměroval do regionů.

Částka tedy není nároková, od té doby ale hejtmanství peníze z fondu pokaždé dostala. Vždy ovšem až po několikaměsíčním handrkování, které krajům nedává žádnou jistotu do budoucna, pokud jde dlouhodobé plánování a projekty. „Bohužel nedošlo k závazku ze strany vlády, že částku dostaneme. Výsledkem jednání tak je, že vůbec nevíme, jak to příští rok dopadne,“ komentoval páteční jednání hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Jedním z problémů podle něj je, že kraje utrácejí za projektovou dokumentaci, už ale nevědí, zda ji pro nedostatek peněz nebudou muset strčit do šuplíku. Hejtmani proto volají po systémovém řešení, které by jim zaručilo větší přísun státních peněz každoročně. „Byla kolem toho docela tvrdá debata,“ vyjádřil se Bernard.

O mýtu rozhodnou samy kraje

Vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem to ale odmítla. A to přesto, že to letos v dubnu v rámci podobné tahanice slíbila. „Měl by se tak odstranit stávající stav, kdy vláda o konečné výši peněz na krajské silnice rozhoduje nahodile podle aktuální situace státního rozpočtu, což kraje staví do nejisté situace. Nově by měl být tento příspěvek státu přímo součástí rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury,“ píše se v dubnové vládní zprávě.

V rámci jednání se hejtmani včera s vládou naopak dohodli, že o placení mýta na silnicích první třídy rozhodnou samy kraje. K rozšíření mýtného systému dojde v nadcházejícím roce. Hejtmani společně se starosty ale budou mít možnost na vybraných úsecích zavést nulovou sazbu mýta.