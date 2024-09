Podívejte se, jak okomentoval situaci ohledně platů státních zaměstnanců předseda Sociální demokracie Michal Šmarda. | Video: Deník

Ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v duelu Deníku 15 minut Kateřiny Perknerové na dotaz moderátorky, proč lidovci neprosadili navýšení platových tarifů pro státní a veřejné zaměstnance už od letošního září, odpověděl, že on osobně o to usiloval. Většina vládních stran se ale postavila proti. „Můj cíl to byl. Dlouhé týdny jsem o to bojoval,“ řekl.

Je podle něj důležité, aby kuchařky, školníci, ale i úředníci na obcích a městech, které stát potřebuje pro dobré fungování, brali víc už od září. Jelikož ale většina členů vlády z jiných stran s tím nesouhlasila, k navýšení platových tarifů u státních a veřejných zaměstnanců dojde v lednu příštího roku. „Jednání ale pokračují dál,“ doplnil Jurečka.

Zároveň zdůraznil, že roste minimální mzda, která táhne platy nahoru a že na sociální oblast vláda přidala.

Též poznamenal, že města, obce a kraje mohou zaměstnancům přidat ze svých rozpočtů už nyní, ne až po lednovém zvýšení tarifů. O této možnosti podle svých slov opakovaně komunikoval se zástupci měst, obcí a krajů.

Předvolební debata Deníku. Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Michal Šmarda (SOCDEM) mluvili o platech státních zaměstnanců, důchodové reformě i možné spolupráci po volbách

Předseda SOCDEM Michal Šmarda reagoval, že v Novém Městě na Moravě, kde je starostou, přidali lidem na úřadě patnáct procent a snaží se v tomtéž tlačit i na příspěvkové organizace. Nepovažuje to ale za fér. „Ani vůči krajům,“ řekl. Odpovědnost je podle něj na vládě.

Je to kašpařina, řekl Šmarda

Šmarda považuje za tristní, že se zástupci vlády sešli s odboráři pět dnů před koncem srpna, aby s nimi jednali o tom, co nakonec nedopadlo, tedy, zda přidat lidem ve státní a veřejné sféře od září.

„Už z toho časování bylo zjevné, že to vláda nebere příliš vážně. Když pan ministr nařídil dalším ministrům, aby ve svých resortech přes noc našli potřebné peníze, a když je nenašli, tak jednání přerušil do odpoledne, že je ještě nechá chvíli hledat, byla to už skoro kašpařina,“ konstatoval.

Kdyby takhle vláda řídila konzum někde v Horní Dolní, za dva týdny podle Šmardy zanikne. Zvýšení platových tarifů o pět procent od ledna podle něj znamená, že se nenapraví to, že se za poslední tři roky propadly reálné mzdy prakticky všech zaměstnanců ve veřejném sektoru.

„Pečovatelky v sociálních službách po dvaceti letech práce často nemají ani dvacet tisíc čistého měsíčně. To samé kuchaři nebo školníci,“ uzavřel.