Jahodám nepřeje počasí. Mrazy poničily třetinu úrody. Dostatkem vody se sice plody „napily“, ale pro dozrávání je kamenem úrazu chladné počasí. „Jahody špatně zrají, takže samosběry se nedají na většině míst realizovat denně, je to komplikované,“ přiznává Martin Ludvík.

Nejčastější cena za kilogram jahod se podle Ludvíka na farmách pohybuje od 100 do 130 korun, samosběry od 60 do 75 korun.

Ani dovoz z Polska český trh zřejmě nezachrání. I tady vývoj jahod poznamenalo počasí. Na trhu jich bude méně než v minulých letech.

Největšími jahodárnami na Hradecku jsou Piletice, Lhota pod Libčany, na Rychnovsku Domašín. Na Jičínsku v Čejkovicích jahody pomrzly a v Nahořanech na Náchodsku (6 km od Náchoda) ještě nedozrály. Samosběr tu ale bude. V Pileticích na Hradecku zahájili sklizeň v pondělí. Zda je otevřeno a jsou jahody, si mají zájemci zkontrolovat před návštěvou na webu pěstitele. Jahody tu prodávají kilo za 60 kg (samosběr)

Agro Libčany nabízí jahody ze samosběru do vlastních nádob za 50 korun včetně DPH. I tady ale musí kvůli velkému zájmu sběrače regulovat. „Při tomto vývoji počasí se snažíme termín sklizně volit tak, aby byla krátkodobá předpověď počasí alespoň částečně příznivá. Doufáme, že po avízovaném oteplení na konci týdne budeme moci plantáž otevřít nastálo,“ uvádí na stránkách firmy. Od příštího týdne by mohly v Dolanech dozrávat také jahody na hydroponických stolech. Bude jich však omezené množství, ale sklizeň se protáhne až do prázdnin.

Sběračů je více než jahod

Ovocnářství u Hlaváčků v Domašíně na Rychnovsku nabízí rovněž samosběr jahod. Probíhat bude přibližně tři týdny. Samosběr začal ve středu a u Hlaváčků to byl mazec. „Nabízíme jahody za 45 korun kilogram. Lidi jsou ale šílení, to se vůbec nedá zvládnout. Navíc v řádcích je voda, všechno je rozbahněné,“ postěžoval si pěstitel, který po prvním ataku plantáž zatím uzavřel.

„Je víc lidí než jahod, strašné, velikánský zájem je speciálně o začátek sklizně. Samosběr bude pokračovat v sobotu,“ slibuje pan Hlaváček. Přiznává, že jahody po dešti hnijí, není pro ně zrovna ideální počasí. Sklízet je tu budou do začátku prázdnin.

Vedle jahod na Hradecku pokračuje druhým týdnem česání raných odrůd třešní. Déšť jim nepřidal, plody jsou popraskané. Stěžejní sklizeň nastane přibližně za měsíc.