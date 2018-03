Království v Posázaví dobylo herní svět. České RPG nabízí reálná místa

/INFOGRAFIKA/ Nová počítačová hra Kingdom Come: Deliverance je obrovskou událostí pro hráče po celém světě. Po letech čekání vyšla v polovině února, ani ne po dvou týdnech dosáhla milníku milionu prodaných kusů a dál se prodává ve velkém. Nejde přitom o žádnou řadovou hru. Unikátní projekt českých tvůrců z Warhorse Studios je svým příběhem zasazen do začátku 15. století a zachycuje skutečné historické události i reálná místa.

Cesta hlavního hrdiny začíná ve Stříbrné Skalici a postupně vede na hrad Talmberk, do Ratají nad Sázavou, menších obcí v okolí a nechybí ani klášter v Sázavě. Tvůrčí tým v čele s Danem Vávrou dosáhl velkého úspěchu a i ve hře zachycené obce mohou být spokojeny. Jejich představitelé se vesměs shodují, že se jedná o výbornou propagaci na mezinárodní úrovni.

Tak to vidí i ratajský starosta Luboš Kubát. „S tvůrci hry jsme začali komunikovat někdy před třemi lety. Pak tady byl osobně pan Vávra, se kterým jsem prošel sklepení zámku, a byl se podívat i na Pirkštejně. Prostředí hry tedy vychází ze skutečných historických míst, i když tam vypadají samozřejmě malinko jinak,“ řekl starosta.

V Ratajích vidí ve hře velký potenciál pro turismus, proto nyní připravují i drobný odkaz na hru. „Jsme se společností Warhorse domluveni, že vydáme speciální turistickou vizitku, která bude ze hry vycházet,“ přiblížil Kubát. Vizitka by měla být hotová už pro nadcházející sezonu. Do konce příštího týdne bude připraven grafický návrh, v dubnu se pak otevře zámek a tehdy by už vizitka měla být k dostání.

Skvělou spolupráci s tvůrci a jejich pečlivost při získávání informací vyzdvihla také kastelánka kláštera v Sázavě Slávka Matoušová. „Nastudovali stavebně historické průzkumy, z nichž zjistili středověkou podobu objektu. Kdyby měl stejné materiály v ruce laik, tak by po přečtení dvou stránek umřel. Oni to ale pečlivě nastudovali a opírali se i o archeologické důkazy. Dělali si i fotodokumentaci objektu. Prolezli jsme společně celý areál od sklepů po půdu,“ zavzpomínala kastelánka na dění v roce 2014.

„Strávili u mě po částech snad celé tři dny. Nedělali to jen tak, že by se podívali na tři obrázky, z nichž pak vytvořili všechno ostatní. Byla to poctivá a dlouhodobá práce. A to nemluvím o příběhu, který ve hře je,“ poznamenala Slávka Matoušková, která výsledek velice oceňuje. „Z toho, co jsem viděla, musím říci, že udělali veliký kus práce. Ode mne mají jedničku s hvězdičkou,“ dodala.

Ani pro klášter to ale vydáním hry neskončilo. Stejně jako tomu bylo v Ratajích nad Sázavou, i zde vznikla vzájemně prospěšná dohoda. „S vývojáři jsme se dohodli, že zejména pro edukaci budeme moci jejich práci do určité míry využívat i my z Národního památkového ústavu,“ vysvětlila kastelánka.

Příběh kovářského synka Jindřicha provádí hráče po dalších místech Posázaví, která existují dodnes, Úžický kostel, Mrchojedy, Samopše nebo Ledečko. Zvláštní prostor má ale město Stříbrná Skalice. Právě zde příběh začíná. Hlavní hrdina odtud pochází a je svědkem přepadení města armádou Zikmunda Lucemburského v roce 1403. I když má Skalice v příběhu smutný osud, úspěch hryi zviditelnění města starostu Jiřího Procházku potěšil. „Tvůrci to moc pěkně vymysleli. Dokonce uvažuji, že hru koupím svému vnukovi,“ shrnul lídr skalické radnice.